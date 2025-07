Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:30 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Noos – Viaggio nella Natura

01:10 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:45 Calcio: Europei Femminili 2025 – Girone B: Portogallo – Italia

23:15 Alessandro Cattelan intervista Benedetta Parodi e Fabio Caressa

23:44 Alessandro Cattelan intervista i Pinguini Tattici Nucleari

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Danisinni, fiume di vita

20:50 Un posto al sole – EP6736

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:23 Quarta repubblica/

00:58 Sessomatto

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:35 Cornetto battiti live

01:14 TG5

01:55 Paperissima Sprint

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Io sono leggenda

23:23 Sport Mediaset Notte

23:54 E-Planet

00:25 La notte del giudizio

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il caso Spotlight

23:30 La7 Doc

00:30 Tg La7

00:40 Camera con vista

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 In&Out – Niente Di Serio

NOVE

20:35 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Little Big Italy

00:50 Nudi e crudi

20 — Venti

20:11 THE BIG BANG THEORY

21:12 Renegades: Commando d’assalto

23:13 King Kong

Rai 4

20:30 Criminal Minds: Suspect Behavior S1E1 – Destini incrociati

21:19 Low Tide

22:45 Antlers – Spirito insaziabile

00:27 Anica appuntamento al cinema

00:30 Criminal Minds: Suspect Behavior S1E1 – Destini incrociati

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:14 Mad Max oltre la sfera del tuono

23:23 Sfera

Rai 5

20:23 Il mondo con gli occhi di Overland – Afghanistan: terra di meraviglie sconosciute – 29/12/2022

21:16 Parlami di te

22:55 Le ricette della signora Toku

00:45 The Great Songwriters: Johnny Marr

01:32 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il buono, il brutto, il cattivo

00:15 I professionisti

Rai Premium

20:30 Catturandi – Nel nome del padre – S1E12

21:20 Tim Summer Hits – Puntata del 04/07/2025

00:00 Inganno dal passato

Cielo

20:05 Cucine da incubo

21:20 Girl

23:20 Strange way of life

00:00 Supernova

Twentyseven

21:17 Scuola di Polizia 2: Prima missione

23:05 48 ore

00:50 Maigret e la ragazza scomparsa

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Maria Goretti

22:55 Indagine ai confini del sacro

23:25 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca

23:40 La neve nel cuore

01:30 Revenge

La 5

21:10 Patch Adams

23:31 Kiss the Chef – Imprevisti di nozze

01:26 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:25 Body Bizarre

01:15 Chirurgia fai da te

Cine34

21:00 Borotalco

23:04 Vi racconto

23:19 Nudo di donna

01:23 Il gatto mammone

Focus

20:23 Storie maledette

21:26 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv

23:22 Dimmi doc

23:36 Secrets of the superfactories

01:29 Unearthed – La storia dalle fondamenta

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 I Pennac – Indagini in famiglia

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:18 Law & Order: Special Victims Unit

21:14 C.S.I. – Scena del crimine

01:02 Scandali di carta

Italia 2

20:25 Due uomini e 1/2

21:25 Lupin e le profezie di Nostradamus

23:04 THE BIG BANG THEORY

01:25 One Piece

DMAX

21:25 Per un pugno di gemme

23:10 WWE Raw

01:20 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 Lavinia e Artemisia donne e pittrici del 600

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Monte San Giorgio

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – I servi della gleba

21:10 Luce e Glamour: Storia della Costa Azzurra

22:10 Storia delle nostre città – Lucca – 04/07/2022

23:00 L’enciclopedia del secolo. Treccani, 1925-2025

23:55 Marinetti e il futurismo

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie quotidiane. Lorenzo Lotto, Trinità

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Le Iene presentano: Inside

Foto di repertorio