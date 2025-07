Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techeteche Topten

21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E2 – Via del riscatto

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1

00:55 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Facci ridere

23:50 La Domenica Sportiva Estate

00:58 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 TG3 Sera

23:25 Meteo 3

23:30 Dilemmi – Il capitalismo

00:15 NewsRoom Doc

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:23 Freedom – Oltre il confine – PrimaTv

00:28 Ocean’s 8

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:34 La riassunto – notte nel cuore

21:37 La notte nel cuore – PrimaTv

Italia 1

20:36 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Sarabanda Celebrity

00:24 Sport Mediaset Notte

00:56 Halloween

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Nel nostro cielo un rombo di tuono

00:20 Tg La7

00:30 ArtBox

TV8

20:50 F1 Podio

21:10 F1 Paddock Live Post Gara

21:35 I delitti del BarLume – Donne con le palle

23:35 In&Out – Niente Di Serio

NOVE

20:00 Little Big Italy

21:30 La Corrida

00:40 Motors

00:50 Nudi e crudi

20 — Venti

21:22 King Kong

01:06 Mondiale per Club Show

Rai 4

20:28 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E7 – La vita degli altri

21:19 Chi è senza colpa

23:09 The Bad Guy S2E1 – Siam pronti alla morte

00:03 The Bad Guy S2E2 – Se telefonando…

Iris

21:13 Coach Carter

00:01 Black Mass: L’ultimo Gangster

Rai 5

21:15 Novecento: il duello

22:26 Concerto finale Festival dei Due Mondi 2022

23:32 Punto Nave – Mappe per l’immaginario Spoleto Festival dei Due Mondi 2024

00:29 Rai News Notte

00:31 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E4 Versione ridotta – Gorizia, le due capitali

01:28 Paradisi da salvare – S1E10 Pantanal, il Brasile Selvaggio

Rai Movie

21:10 Gli anni più belli

23:25 La passione (Film)

01:20 Tria – Del sentimento del tradire

01:40 Botte di Natale

Rai Premium

20:20 La mafia uccide solo d’estate – La serie – S2E2 – Pezzo di fango e cornuto

21:20 Il menù della felicità

22:55 La stagione dei delitti – S1E2 – Una voce nel buio

00:35 La Squadra – S7E6

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Isolation – Pericolo alle Bahamas

23:05 The Deuce – La via del porno

00:15 Ladies of the Wood – Il parco del sesso

Twentyseven

21:15 48 ore

23:11 Batman

01:26 Maigret e la spilungona

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Gifted Hands – Il dono

23:15 Angelus di Papa Leone XIV

23:30 Il padre della sposa

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple nei Caraibi

23:10 Miss Marple: Nella mia fine è il mio principio

01:00 Boston Legal

La 5

21:10 Kiss the Chef – Imprevisti di nozze

23:08 Temptation island

Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Ridatemi mia moglie

00:22 Cosa fai a capodanno?

Focus

20:29 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:26 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv

23:12 Confessione reporter

00:29 Alieni – Primo contatto

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:05 Alexa: vita da detective

01:05 Balthazar

TOP Crime

20:18 Law & Order: Special Victims Unit

21:15 Scandali di carta

23:21 Poirot

Italia 2

20:15 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:25 Non ho sonno

01:25 Fire Force

DMAX

21:25 Border Security: acque di confine

23:15 Grandi evasioni della storia

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Daniela Lombardi

20:30 Passato e Presente – Gioacchino Murat e la presa di Capri – 09/03/2023

21:10 Hostiles – Ostili

23:20 Un’epoca nuova – Culture Il popolare e l’intellettuale

00:15 Rai News Notte

00:20 Iconologie quotidiane. Raffaello, Scuola d’Atene

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Tu si que vales

01:21 Caduta libera

