Colleferro – Pubblicato il Bando Pubblico per la concessione del giardino comunale, denominato “Colle S. Antonino” e del relativo punto di ristoro, ubicato in via Cristoforo Colombo, 6.

I dettagli sulla presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate entro il giorno 8 agosto 2025, ore 12,30, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Colleferro.

Per criteri e modalità di aggiudicazione si rimanda al portale del Comune di Colleferro.

Foto dal portale del Comune di Colleferro