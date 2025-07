Colleferro. La denuncia del sindacato UILFPL: “Sempre meno Operatori Sanitari nell’Ospedale”

Colleferro – Riceviamo e riportiamo la denuncia del sindacato UILFPL: “Sempre meno Operatori Sanitari nell’Ospedale”.

La denuncia del Sindacato

Oggetto: Carenza OSS P/o Colleferro.

La scrivente O.S segnala la grave carenza di operatori socio sanitari nel p/o di Colleferro. Nella sola Medicina Interna, dotata di 24 posti letto, più uno dedicato all’isolamento, attualmente ne risultano presenti soltanto 5

che tra infortuni e malattia si riducono a 3 unità. In base alla nota regionale prot.n.259999 del 13.05.2015 e alla complessità assistenziale sarebbero necessarie circa 8-9 unita per un’assistenza adeguata.

Si segnala la loro assenza in contesti come la radiologia, la TAC O LA RMN. La loro figura nelle ore notturne non è prevista nei reparti quali la chirurgia, la medicina, l’ortopedia ecc Tutto ciò determina chiaramente una situazione di alta criticità che deve trovare la giusta risoluzione al fine di assicurare la dei servizi e non far ricadere sul lavoratore funzionalità l’inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro con conseguente sottoutilizzazione dell’infermiere, una utilizzazione distorta della sua prоfessionalità e un suo impiego improprio. Si sollecita chi in indirizzo alla giusta valutazione in termini numerici del suddetto personale che a tutt’oggi è del tutto insufficiente e può generare un inadeguato rispetto della garanzia dei L.E.A.

Pertanto ci riserviamo di intraprendere tutte le iniziative proprie del sindacato a tutela dei lavoratori e dell’utenza affinché ci sia un celere e positivo riscontro.

ll coordinatore GAU UILFPL Mauro Maurizio

Il Delegato UILFPL Massimiliano lonta