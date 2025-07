Roma – Esplosione in via dei Gordiani dello scorso 4 luglio: rilevata la presenza di diossina nell’aria. I risultati delle analisi effettuate dall’Arpa Lazio.

Esplosione in via dei Gordiani: presenza di diossina nell’aria

In relazione avvenuto in seguito all‘esplosione presso un distributore a Roma in via dei Gordiani, zona Prenestino, una squadra di tecnici dell’ARPA Lazio è intervenuta per un sopraluogo al fine di fornire una valutazione della qualità dell’aria.

Dal portale dell’Arpa Lazio si legge che: “Le procedure standard in occasione di incendi prevedono la ricerca di diossine, IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e PCB (policlorobifenili), in quanto si tratta delle sostanze che generalmente possono formarsi a seguito di eventi di questa natura”

Dai dati pubblicati, si registra la presenza di diossine-Teq pari a 1 pg/m3: “Concentrazioni superiori a 0,3 pg/m3 indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata, ovvero significano che l’incendio ha effettivamente generato diossina”, spiega il documento dell’Arpa.

Le raccomandazioni di Roma Capitale

Il portale ufficiale di Roma Capitale riporta le seguenti raccomandazioni:

Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio.

Nelle aree limitrofe o a distanza fino a tre chilometri dal luogo dell’esplosione, si consiglia di rimanere all’interno delle abitazioni, di tenere chiuse le finestre e di disattivare gli impianti di ventilazione (condizionatori, ventilazione meccanica controllata, cappe aspiranti) per evitare l’immissione di area esterna insalubre.

Occorre poi evitare l’utilizzo di veicoli perché la circolazione con finestrini aperti o sistemi di ventilazione attivi può aumentare il rischio di inalazione di sostanze irritanti. Si raccomanda infine di fare particolare attenzione ai prodotti ortofrutticoli coltivati in zona.

I soggetti più vulnerabili restano neonati, bambini e adolescenti; persone anziane; soggetti affetti da patologie croniche, cardiovascolari o da condizioni immunodepressive; donne in gravidanza.

In caso di comparsa di sintomi respiratori acuti (difficoltà respiratoria, tosse persistente, bruciore oculare e nausea), contattare tempestivamente il medico di medicina generale o, in caso di emergenza, il numero unico 112.

Foto di repertorio dell’incendio di via dei Gordiani