Esplosione via dei Gordiani, salvata donna bloccata con l’auto prima di essere avvolta dalle fiamme

Roma – Esplosione in via dei Gordiani, Polizia Locale salva donna bloccata con l’auto poco prima di essere avvolta dalle fiamme. Provvidenziale intervento dei caschi bianchi a Villa De Sanctis: evacuati in tempo bambini ed anziani presenti. Comandante De Sclavis: “Nostra presenza sul territorio e vicinanza ai cittadini è fondamentale. Oggi ennesima dimostrazione della professionalità e capacità di azione degli agenti. Un grazie a loro ed a tutti i soccorritori” .

Esplosione in via dei Gordiani, salvata una donna

“L’evacuazione immediata delle persone presenti a Villa De Sanctis, eseguita dalle pattuglie, subito intervenute in via dei Gordiani, poco prima dell’esplosione, ha consentito il salvataggio dei bambini presenti nel centro estivo e dei tanti visitatori in quel momento all’interno nel parco, evitando quella che poteva essere una tragedia dalle conseguenze ben più gravi. Decisivo anche l’intervento in aiuto di una donna con l’auto bloccata vicino alle fiamme” dichiara il Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, 5 luglio 2025, poco prima delle 8.00, quando gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di vigilanza nella zona, sono intervenuti con tempestività, dopo aver notato del fumo provenire da un’area compresa tra via dei Gordiani e via Casilina.

Lanciata l’allerta via radio, più pattuglie sono giunte sul posto e, intuendo il pericolo della situazione, hanno subito messo in sicurezza la zona, allontanando tutti i civili presenti, circoscrivendo l’area e procedendo ad un’immediata evacuazione di Villa De Sanctis. L’intervento da parte dei caschi bianchi ha permesso il salvataggio di 15 bambini del centro estivo, nonché delle tante persone presenti nel parco.

Provvidenziale anche l’aiuto prestato dagli agenti ad una donna rimasta bloccata con la propria auto a pochi metri dal distributore. Gli operanti l’hanno portata via in tempo prima che il suo veicolo venisse avvolto dalle fiamme.

L’onda d’urto dell’esplosione ha provocato la caduta di alcune persone, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Alcuni agenti della polizia locale sono dovuti ricorrere alle cure per accertamenti a medici a seguito dell’esplosione.

“Ancora una volta emerge l’importanza della nostra presenza sul territorio e della vicinanza ai cittadini. Le donne e gli uomini del Corpo hanno dato ennesima dimostrazione di professionalità, prontezza e capacità di azione. A tutti loro, ancora impegnati nella zona, tra fumi e temperature da record, ed a tutti i soccorritori va un sentito grazie” conclude il Comandante.