Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Pane, vino e varietà

21:30 Don Matteo – S13E7 – Le colpe degli altri

23:30 Il mondo con gli occhi di Overland

23:55 TG1 Sera

00:00 Il mondo con gli occhi di Overland

00:40 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ore 14 Sera

00:20 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Prato, la lana e il dragone

20:50 Un posto al sole – EP6733

21:20 Signor Faletti

23:00 Premio Strega – LXXIX Edizione

00:15 TG3 Linea Notte Estate

00:45 Meteo 3

00:50 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:31 Potere assoluto

00:04 Drive up 2025

00:27 Fuga da Alcatraz

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:32 Temptation island

00:53 TG5

01:37 Paperissima Sprint

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:20 Hunter’s Prayer – In fuga

23:09 Sport Mediaset Notte

23:39 The Bad Seed

01:32 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?

TV8

20:25 Foodish – Anteprima

20:30 Foodish

21:30 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

01:05 Killers

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Luca Bizzarri – Non hanno un amico

23:40 Francesco Cicchella – Bis!

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:11 The Island

23:53 Scontro tra Titani

01:52 The Flash

Rai 4

20:31 Criminal Minds S15E9 – Faccia a faccia

21:18 Antlers – Spirito insaziabile

22:57 Wolfkin

00:27 Criminal Minds S15E9 – Faccia a faccia

01:11 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:15 Alaska

23:35 Fuoco assassino

Rai 5

20:22 Overland 22 – Pakistan: rotta verso il confine del nord – 04/01/2022

21:14 La nostra Raffaella

22:41 Wagner Gatti

00:07 Radiohead – Soundtrack for a Revolution

01:00 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Masquerade – Ladri d’amore

23:25 211 – Rapina in corso

00:50 Anica – Appuntamento al cinema

00:55 Ad ogni costo

Rai Premium

20:30 Catturandi – Nel nome del padre – S1E8

21:20 Le Ragazze – Puntata del 25/03/2025

23:15 Scrivi sempre con il cuore

00:40 La Squadra – S7E3

Cielo

20:05 Affari di famiglia

21:20 Shark Season

23:15 La donna lupo

00:35 Between Us

Twentyseven

20:11 La signora del West

21:12 Daddy’s Home

23:08 Speed 2: Senza limiti

01:21 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Oggi è già domani

22:50 Le pietre parlano

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 La baia di Napoli

23:15 Indovina chi viene a cena?

01:25 In Cucina con Sonia

La 5

21:10 Inga Lindstrom – Semplicemente amore – PrimaTv

23:08 Fatal Memories – Ricordi mortali

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il re del bisturi post bariatrico

22:40 Vite al limite

Cine34

21:00 Detective Extralarge

00:45 Il macellaio

Focus

20:22 Storie maledette

21:25 Secrets of the superfactories – PrimaTv

23:17 Dimmi doc

23:32 K2 – La gloria e il segreto

Giallo

21:10 Shetland

23:20 Le indagini di Roy Grace

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:16 Law & Order: Special Victims Unit

21:13 I misteri di Belle Ile

23:20 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Final Destination 5

23:13 Critters III

01:04 One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 Per un pugno di gemme

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Mario Tobino, psichiatra e poeta – 31/01/2023

21:10 Rainchieste – I RAS (1966) di Ugo Gregoretti

22:05 a.C.d.C. Celestino V, il Papa fuori dal mondo

23:10 Capri, Amalfi, Ravello – Storie della Dolce Vita

00:00 EVENTI Piero Angela e la guerra d’Algeria

00:10 Rai News Notte

00:15 Iconologie Quotidiane: Wasilij Kandinskij pt.7

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Mario Tobino, psichiatra e poeta – 31/01/2023

Mediaset Extra

21:11 Io canto generation

00:44 Caduta libera

Foto di repertorio