La sala operativa del comando di Roma ha inviato verso le ore 13:00, in via Prenestina, le squadre dei Vigili del Fuoco di Tuscolano II 12/A della Centrale 1/A, con al seguito l’autobotte con l’autoscala ed il Carro Autoprotettori per l’incendio di un Autobus Atac.

Roma, in fiamme un autobus: l’incendio causa la rotture delle finestre di un balcone. Intervengono Vigili del Fuoco e Polizia Locale

L’incendio, ormai generalizzato, ha coinvolto le finestre di un balcone al primo piano, causando la rottura dei vetri, mentre il fumo ha invaso i locali adiacenti e annerito gran parte della facciata del palazzo adiacente.

Il pronto intervento del personale dei Vigili del Fuoco ha comunque impedito ulteriori danni alle strutture esterne. Non ci sono stati feriti, sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale.

L’intervento di Atac

I tecnici ATAC stanno procedendo alle prime analisi del bus, un Solaris ibrido da 18 metri consegnato nel 2024, su cui si è sviluppato un incendio.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dalla parte superiore del mezzo. Ulteriori accertamenti verranno svolti nelle prossime ore.

ATAC ricorda che il mezzo è ancora coperto dalle garanzie di legge che l’azienda eserciterà come previsto.