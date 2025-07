Roma Est, svuota cantine trasportano e abbandonano rifiuti: tre denunce

A seguito di accurate attività di indagine portate avanti dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del NAD (Nucleo Ambiente e decoro), 3 le persone denunciate, due uomini di 44 e 51 anni e una donna di 55 anni, che dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati di trasporto illegale e abbandono di rifiuti pericolosi e non.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Eseguito inoltre il decreto di sequestro di tre autocarri, disposto dal Gip della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, a cui si è aggiunto anche il sequestro, di iniziativa avvenuto da parte degli operanti nel corso dei controlli, di un ulteriore mezzo.

Tutti i veicoli venivano utilizzati per le attività illecite di trasporto dei rifiuti e facevano capo a ditte individuali, che si occupavano di svuotare cantine di privati per poi smaltire illecitamente i materiali, derivanti da attività di impresa, che venivano in parte abbandonati in varie aree del quadrante est della Capitale e in parte invece rivenduti.

Oltre ai mezzi, eseguito anche il sequestro di 20 metri cubi di rifiuti, trattasi perlopiù di frigoriferi, sostanze oleose e altamente inquinanti, olio motore, componenti meccaniche, elettriche e di carrozzeria, condizionatori e materassi.

Questo è solo uno dei filoni di indagine che i caschi bianchi stanno portando avanti sul territorio capitolino per contrastare le attività illecite legate alla gestione dei rifiuti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.