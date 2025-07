Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Una, due, milleluci

21:30 Un amore regale

23:05 TG1 Sera

23:10 Premio Biagio Agnes

00:50 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Storie al bivio Show

00:00 9 Settimane e ½

02:08 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Tornareccio, il paese del miele

20:50 Un posto al sole – EP6731

21:20 Kilimangiaro On The Road

23:20 Chi vuole parlare d’amore? – Questioni di identità – ep4

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 DI SERA NEWS

21:23 E’ sempre cartabianca/

00:59 Streghe verso Nord

Canale 5

20:01 TG5

20:30 Paperissima Sprint

20:47 Fifa Club World Cup 2025

23:03 Mondiale per Club Live

00:16 TG5

01:03 Paperissima Sprint

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 … e alla fine arriva Polly

23:16 A casa con i suoi

01:10 Sport Mediaset Notte

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Il Palio di Siena – L’attesa

23:45 La7 Doc

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 2012

00:15 In&Out – Niente Di Serio

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Il tesoro dell’Amazzonia

23:40 Like A Star

20 — Venti

20:20 THE BIG BANG THEORY

21:20 Smokin’ Aces

23:38 Asher

Rai 4

20:32 Criminal Minds S15E7 – Rusty

21:18 Kiss of the Dragon

22:58 Wonderland

23:30 Castle Falls

00:57 Anica appuntamento al cinema

01:00 Criminal Minds S15E7 – Rusty

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:14 Sfida nella valle dei Comanche

23:12 Uomini e cobra

01:37 Il gioco di Ripley

Rai 5

20:21 Overland 22 – Dalla Turchia al Pakistan: sempre più a Est – 29/12/2021

21:14 Le ragazze non piangono

22:55 Un amore all’altezza

00:31 David Bowie: A Reality Tour

Rai Movie

21:10 The Hurt Locker

23:25 Mato Grosso

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 Catturandi – Nel nome del padre – S1E4

21:20 Il giovane Montalbano S1E5 – Il terzo segreto

23:05 Belcanto – S1E5 – La Cenerentola

00:05 Belcanto – S1E6 – Il flauto magico

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Il Trono di Spade

23:35 How to have sex

01:30 OnlyFans – La nuda verità

Twentyseven

20:12 La signora del West

21:12 Johnny English colpisce ancora

22:56 Scuola di Polizia

00:47 Hazzard

01:39 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Il padre della sposa

23:00 Don Milani – Il priore di Barbiana

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 In Cucina con Sonia

01:35 Revenge

La 5

21:10 Scusa ma ti chiamo amore

23:26 Un amore di strega

01:33 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento crociera

23:05 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 Una festa esagerata

22:58 Cose da pazzi

Focus

20:15 Storie maledette

21:25 Dehesa – La foresta delle meraviglie

23:40 Dimmi doc

23:55 Titanic: le storie sommerse

00:52 Titanic – Com’è potuto succedere?

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:10 Shetland

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:18 Law & Order: Special Victims Unit

21:16 Agatha Christie: Caccia al delitto

23:16 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:28 Due uomini e 1/2

21:25 American Dad!

23:43 Lupin III: La cospirazione dei Fuma

01:21 One Piece

DMAX

21:15 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:25 WWE Smackdown

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Portovenere, Cinque Terre e le Isole Palmaria, Tino e Tinetto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Don Franzoni, l’Abate ribelle

21:10 L’enciclopedia del secolo. Treccani, 1925-2025

22:10 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 7 – La grande guerra sui mari

23:10 Inimitabili – Oriana Fallaci – Puntata del 18/05/2025

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane: Michelangelo Merisi da Caravaggio pt.5

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Don Franzoni, l’Abate ribelle

Mediaset Extra

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

01:20 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio