Anas (società del Gruppo FS Italiane) ha aperto al traffico il primo stralcio del nuovo collegamento tra l’Autostrada A1 e la Strada Statale 4 “Salaria” in località Monterotondo Scalo, nel comune di Monterotondo (RM).

Aperto il primo stralcio del nuovo collegamento tra la A1 e la Salaria a Monterotondo: i dettagli

L’opera, denominata “Bretella Salaria Sud – 1° stralcio”, con un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro, mira a decongestionare il traffico veicolare che attualmente attraversa il centro abitato di Monterotondo Scalo, migliorando significativamente la fluidità e la sicurezza della circolazione.

Il tratto inaugurato, lungo circa 2 km, connette la rotatoria su via Righi, terminale del precedente intervento Anas, con la strada comunale di Via del Semblera, proseguendo in direzione Sud. Questa nuova infrastruttura è stata concepita non solo per la viabilità, ma anche con una fondamentale funzione di protezione idraulica per il centro abitato di Monterotondo Scalo, data la sua vicinanza alle sponde del Tevere.

L’intervento ha previsto la realizzazione di un rilevato stradale che funge da argine, con opere di difesa idraulica avanzate, tra cui terre armate e rinforzate, sacchi d’argilla impermeabili e gabbionate alla base.

La sezione stradale è di tipo C2, strada extraurbana secondaria, con una larghezza complessiva di 9,50 metri, due corsie da 3,50 metri ciascuna e banchine laterali da 1,25 metri.

I lavori, iniziati l’8 gennaio 2020 hanno incontrato molte sfide, tra cui la pandemia di COVID-19, difficoltà nella risoluzione di interferenze, l’incremento dei prezzi dei materiali, il ritrovamento di reperti archeologici e una sospensione dei lavori dovuta a un ricorso privato.

Il progetto ha subito due perizie di variante significative: la prima per integrare opere idrauliche richieste dal Comune di Monterotondo e interventi sulle condotte fognarie di Acea Ato 2, oltre alla predisposizione per la tecnologia Smart Road; la seconda per ottimizzare l’incrocio con Via del Semblera tramite l’inserimento di una rotatoria, sostituendo il precedente svincolo a raso e migliorando ulteriormente la viabilità locale.

L’opera è parte del Piano Pluriennale degli Investimenti 2016-2020 di Anas ed è stata co-finanziata grazie a una Convenzione tra Anas S.p.A. e la Regione Lazio, con un contributo significativo da parte di fondi regionali, fondi Anas e economie residue.

Questo primo stralcio è un passo fondamentale verso il completamento della Bretella Salaria Sud, il cui successivo stralcio, attualmente in fase di progettazione, collegherà la rotatoria di via del Semblera con l’attuale Salaria in prossimità di Vallericca, permettendo così di bypassare completamente l’abitato di Monterotondo Scalo e completando la messa in sicurezza idraulica della Media Valle del Tevere.

Foto di repertorio