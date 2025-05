I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo (RM), nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel centro storico eretino, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne, senza fissa dimora, gravemente indiziato per reati inerenti agli stupefacenti.

Monterotondo, sorpreso con dosi di cocaina e crack: arrestato 29enne, i controlli dei Carabinieri

La notte tra il 4 ed il 5 maggio, i Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno notato l’uomo a bordo di un veicolo in un vicolo del centro abitato e lo hanno sottoposto ad un controllo. In suo possesso, occultate negli indumenti e a bordo dell’auto, i militari hanno rinvenuto 7 dosi di cocaina, 9 dosi di crack e 190 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento di illecita attività. Il suo arresto è stato convalidato dal Tribunale di Tivoli.

Il risultato, frutto della costante attività di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, con particolare riguardo alle aree del centro storico del comune eretino, è ulteriore testimonianza dell’attenzione posta dai militari al contrasto dei reati, in particolare riguardo alle sostanze stupefacenti ed ai reati contro il patrimonio, per garantire la sicurezza dei cittadini di questi territori.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.