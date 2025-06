Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:30 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Noos – Viaggio nella Natura

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Elsbeth S2E3 – La notte del Diavolo

22:07 Elsbeth S2E4 – Elsbeth’s 11

23:00 Alessandro Cattelan intervista Federica Nargi e Alessandro Matri

23:29 Alessandro Cattelan intervista Tananai

00:00 #nonsolomercato

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Il paese dei ricordi perduti

20:50 Un posto al sole – EP6730

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG Magazine

Rete 4

20:09 La promessa – PrimaTv

20:29 4 DI SERA NEWS

21:23 Quarta repubblica/

00:58 I mostri oggi

Canale 5

20:01 TG5

20:30 Paperissima Sprint

20:53 Inter – Fluminense

23:00 Mondiale per Club Live

00:12 TG5

00:57 Paperissima Sprint

01:26 L’isola di Pietro

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 My Spy

23:25 Io sono tu

01:39 Sport Mediaset Notte

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 100 Minuti

23:15 La7 Doc

00:15 Tg La7

00:25 Camera con vista

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 In&Out – Niente Di Serio

NOVE

20:35 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Renato Zero – Autoritratto

00:40 Nudi e crudi

20 — Venti

20:19 THE BIG BANG THEORY

21:19 Asher

23:24 Viaggio nell’isola misteriosa

01:15 The Flash

Rai 4

20:35 Criminal Minds S15E6 – Appuntamento al buio

21:22 Hot Summer Nights

23:12 The Tank

00:50 Anica appuntamento al cinema

00:53 Criminal Minds S15E6 – Appuntamento al buio

01:37 Nancy Drew S2E14 The Siege of the Unseen Specter

Iris

20:11 Walker Texas Ranger

21:15 Interceptor – Il guerriero della strada

23:15 L’uomo dei sogni

01:24 Note di cinema

Rai 5

20:21 Overland 22 – Turchia: i doni dell’Eufrate – 24/12/2021

21:14 American Woman

23:02 Nuovo Cinema Paradiso

01:50 Rai News Notte

01:53 Overland 22 – Turchia: i doni dell’Eufrate – 24/12/2021

Rai Movie

21:10 Per qualche dollaro in più

23:30 Pronti a morire

01:15 Rumba therapy

Rai Premium

20:25 Catturandi – Nel nome del padre – S1E2

21:20 Tim Summer Hits – Puntata del 27/06/2025

23:40 Le indagini di Hailey Dean – Eredità mortale

01:10 Un ciclone in convento S14E7 – La nuova madre

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Bliss – Attimi di piacere

23:10 Between Us

Twentyseven

20:10 La signora del West

21:12 Scuola di Polizia

23:10 American Pie 2

00:56 Hazzard

01:49 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Samson – La vera storia di Sansone

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:30 Don Milani – Il priore di Barbiana

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 Truth: Il prezzo della verità

23:20 Il momento di uccidere

01:50 In Cucina con Sonia

La 5

21:10 Torino is fantastic

00:22 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:25 Il bambino nato senza cervello

Cine34

21:00 Lucky Luke (Daisy Town)

22:55 Vi racconto

23:03 Il gatto mammone

Focus

20:16 Storie maledette

21:26 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv

23:23 Dimmi doc

23:38 Unearthed – la storia dalle fondamenta

01:30 Unearthed – La storia dalle fondamenta

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:20 Mademoiselle Holmes

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:17 Law & Order: Special Victims Unit

21:14 C.S.I. – Scena del crimine

00:54 Crimini di guerra

Italia 2

20:06 Due uomini e 1/2

21:25 Lupin III: La cospirazione dei Fuma

22:59 THE BIG BANG THEORY

01:05 One Piece

DMAX

21:25 Per un pugno di gemme

23:10 WWE Raw

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Il Palazzo Reale di Caserta del XVIII secolo con il Parco, l’Acquedotto Vanvitelliano e il Complesso di S. Leucio

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il ghetto di Ferrara – 20/03/2024

21:10 Capri, Amalfi, Ravello – Storie della Dolce Vita

22:00 Storia delle nostre città – Trento – 28/11/2019

22:45 Ritorno perchè…vita di Savero Strati

23:40 ’14-’18 Storie della Grande Guerra – Quel che resta della guerra. I recuperanti

00:10 Rai News Notte

00:15 Iconologie Quotidiane: Carlo Crivelli pt.4

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Il ghetto di Ferrara – 20/03/2024

Mediaset Extra

21:40 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

01:34 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

