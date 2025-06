Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E1 – Mogli e buoi

23:45 TG1 Sera

23:50 Speciale Tg1

01:00 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Facci ridere

23:55 La Domenica Sportiva Estate

01:00 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Dilemmi

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 NewsRoom Doc – Silicon Valley, Usa

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:24 Freedom – Oltre il confine – PrimaTv

00:41 Brancaleone alle Crociate

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:32 Torino is fantastic

00:40 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Mondiale per Club Live

21:39 Flamengo – Bayern Monaco

00:00 Mondiale per Club Live

00:53 Sport Mediaset Notte

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il momento di uccidere

00:00 Promised Land

TV8

20:15 F1 Podio

20:30 F1 Paddock Live Post Gara

21:00 Debriefing

21:30 I delitti del BarLume – La tombola dei troiai

23:15 I delitti del BarLume – La briscola in cinque

NOVE

20:00 Little Big Italy

00:35 Motors

00:50 Nudi e crudi

20 — Venti

21:04 Viaggio nell’isola misteriosa

22:58 Skiptrace – Missione Hong Kong

01:08 The Flash

Rai 4

20:30 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E3 – Sfida al barbecue

21:20 The Bad Guy – S1E5 – Vitti ‘a luce

22:06 The Bad Guy – S1E6 – /Al-lor-quàn-do/

22:57 Pensive

Iris

21:14 The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo

23:41 The Danish Girl

01:51 Blade Runner

Rai 5

20:02 Cronache Dall’antichità – Io sono Spartaco

20:30 Paradisi da salvare – S1E9 Daintree, l’Australia delle origini

21:24 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E15 – I confini di Roma Nord

22:20 La storia di Amy Winehouse in dieci scatti

23:13 David Bowie Serious Moonlight Tour

00:40 Rai News Notte

00:43 Tuttifrutti – 2024 – 2025 – Puntata 40

Rai Movie

21:10 Nati stanchi

22:40 Miami Beach

00:10 Il barbiere complottista

00:30 Il Concorso

Rai Premium

20:25 La mafia uccide solo d’estate – La serie – S1E4 – Tore

21:20 Scrivi sempre con il cuore

22:45 La stagione dei delitti – S1E1 – La metà oscura

00:25 La Squadra – S7E1

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Siberia

23:15 The Deuce – La via del porno

00:25 Lena, Sex Worker per vocazione

Twentyseven

20:10 La signora del West

21:12 American Pie 2

23:13 Affittasi ladra

00:59 Hazzard

01:51 Agenzia Rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 L’Apostolo Pietro e l’Ultima Cena

23:20 Angelus di Papa Leone XIV

23:30 Interludio

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple: Il geranio azzurro

23:10 Miss Marple: Assassinio allo specchio

01:00 Boston Legal

La 5

20:00 La notte nel cuore

21:10 Kiss the Chef – Una visita inaspettata

23:02 Storie non ordinarie di famiglie non ordinarie

Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

Cine34

21:00 E’ per il tuo bene

22:59 L’agenzia dei bugiardi

00:56 I babysitter

Focus

20:23 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:25 K2 – La gloria e il segreto

23:08 Il mito del Cerro Torre

00:22 Confessione reporter

01:14 Il branco: Lotta di potere

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:17 Law & Order: Special Victims Unit

21:14 Crimini di guerra

23:15 Poirot

Italia 2

20:21 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:18 Il fantasma dell’Opera

DMAX

21:25 Border Security: acque di confine

23:05 Grandi evasioni della storia

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Tommaso Piffer

20:30 Passato e Presente – San Paolo e la Chiesa – 14/12/2018

21:10 Ogro

23:00 Un’epoca nuova. Mezzogiorno tra luci e ombre (pt.8)

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane: Leonardo pt.3

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:38 L’ isola dei famosi p. t.

