Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c'è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Una voce per Padre Pio

23:55 TG1 Sera

00:00 Presentazione dell’offerta Rai 2025/2026

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’incubo di Maggie

23:00 Nella mente di Narciso – L’omicidio di Sarah Scazzi Ep3

23:25 Nella mente di Narciso – L’omicidio di Sarah Scazzi Ep4

23:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:28 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Files

21:20 Al cinema con – Palazzina Laf – La presentazione di Maria Latella

21:25 Palazzina Laf

23:10 Al cinema con – Palazzina Laf – Il commento di Maria Latella

23:15 TG3 Mondo

23:40 TG3 Agenda del Mondo

23:45 Meteo 3

23:50 Il figlio sospeso

Rete 4

20:12 La promessa – PrimaTv

20:28 4 di sera weekend

21:31 Sapore di mare

23:45 Sapore di mare 2 – Un anno dopo

01:49 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:30 Benfica – Chelsea

23:59 Mondiale per Club Live

01:02 TG5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Windstorm – Contro ogni regola

23:45 Blu profondo

01:50 Sport Mediaset Notte

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Indovina chi viene a cena?

23:25 La baia di Napoli

01:20 Tg La7

01:30 Anticamera con vista

TV8

21:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Un sogno in affitto

01:15 Rain Man – L’uomo della pioggia

NOVE

20:00 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Faking It – Bugie criminali

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:00 Skiptrace – Missione Hong Kong

23:16 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

Rai 4

20:30 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E1 – Una vecchia passione

21:23 Warrior

23:42 Escape Room

01:23 Anica appuntamento al cinema

01:27 Escape Room 2 – Gioco mortale

Iris

21:14 The Score

23:47 Ipotesi di complotto

Rai 5

21:15 1492

22:26 Cronache Dall’antichità – Io sono Spartaco

22:55 Franco Battiato in tournée

00:05 Rock Legends: Talking Heads

00:29 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 2^ Parte

Rai Movie

21:10 La principessa Sissi

23:00 Hugo Cabret

01:10 La parola ai giurati

Rai Premium

20:05 Ho sposato uno sbirro S2E23 – Se l’amore chiama

21:10 Amore Criminale – Storie di femminicidio – Puntata del 19/11/2024

23:10 Sopravvissute – Puntata del 26/11/2024

00:00 La Squadra – S6E30

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Le Dolci zie

23:15 OnlyFans – La nuda verità

00:15 Vite da pornostar

Twentyseven

20:09 La signora del West

21:11 Affittasi ladra

23:12 A casa con i suoi

00:53 Hazzard

01:45 Agenzia rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 The Secret – La forza di sognare

23:00 Anna and the King

LA7d

20:20 Bell’Italia in viaggio

21:20 Heat – La sfida

00:45 I ragazzi stanno bene

La 5

20:07 The Family

21:10 La casa tra le montagne – Novità a casa

23:04 Inga Lindstrom – Il suono della nostalgia

00:56 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 L’ insegnante al mare con tutta la classe

23:16 La ripetente fa l’occhietto al preside

01:07 Il sommergibile più pazzo del mondo

Focus

20:23 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:25 Enigmi alieni

23:16 Nel regno dei fatti – storia di Enrico Fermi

00:51 Natura fantastica (e dove trovarla)

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Jacobs: un veterinario per agente

01:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:20 Law & Order: Special Victims Unit

21:16 Poirot

23:34 L’ospite d’onore

Italia 2

20:15 Young Sheldon

21:15 Il fantasma dell’Opera

23:14 Ring 0: Birthday

01:16 Il mistero della pietra azzurra

DMAX

20:30 Affari a tutti i costi

21:25 I re dell’asfalto

23:25 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Alessandro Campi

20:30 Passato e Presente – L’attentato di Sarajevo – 06/02/2024

21:10 L’amore in città

23:00 Santiago, Italia

00:20 Rai News Notte

00:25 Iconologie Quotidiane: Masaccio pt.2

00:30 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

