Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Aspettando Tim Summer Hits

21:35 Tim Summer Hits

00:15 TG1 Sera

00:20 Codice, la Vita è digitale

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Effetto Nicholas

23:00 Miss Merkel – Morte al castello

00:40 Paradise. La finestra sullo showbiz

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Basket: Europei femminili 2025 – Semifinale Italia – Belgio – secondo tempo

21:20 Habemus Papam

23:05 Fake Shot

23:25 I vinili di… Maccio Capatonda

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarto grado

00:56 Ustica: una nuova verità

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:34 La riassunto – notte nel cuore

21:37 La notte nel cuore – PrimaTv

00:36 L’ isola dei famosi s.s. c5

00:57 TG5

01:44 Paperissima Sprint

Italia 1

20:36 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 White Elephant – Codice criminale

23:22 Sport Mediaset Notte

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Best Propaganda Live

TV8

20:45 Radio Italia Live – Il Concerto 2025 – Palermo

00:15 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

00:45 Nudi e crudi

20 — Venti

20:10 THE BIG BANG THEORY

21:09 La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone

23:22 La fredda luce del giorno

01:16 The Flash

Rai 4

20:37 Criminal Minds S15E5 – Fratelli

21:22 John Wick 4

00:12 All The Devil’s Men – Squadra speciale

01:55 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:13 Jane Eyre

23:34 Una donna promettente

Rai 5

20:16 Gli Imperdibili

20:20 Rai News Giorno

20:23 Overland 22 – Da Malta alla Turchia: l’altro capo del Mediterraneo – 03/09/2021

21:14 Kilimangiaro On The Road del 27/06/2025

23:10 David Bowie: A Reality Tour

00:09 Decades Rock: Bonnie Raitt & Friends

01:05 Rock ‘n’ Roll Man – Lou Reed in concerto 1980 – 1^ Parte

01:45 Art Night in pillole – Puntata 42

Rai Movie

21:10 Orizzonti di gloria

22:45 Il patriota

01:35 Anica – Appuntamento al cinema

01:40 In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon

Rai Premium

20:20 La strada di casa – S2E12 – Episodio 12

21:20 Belcanto – S1E5 – La Cenerentola

22:20 Belcanto – S1E6 – Il flauto magico

23:20 Il coraggio di Angela

01:30 La Squadra – S6E29

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 How to have sex

23:15 Summertime – La belle saison

01:20 Sex for 5 Euro

Twentyseven

20:09 La signora del West

21:12 A casa con i suoi

23:09 Giù le mani dalle nostre figlie

00:53 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Non conosci Papicha

23:00 Il Sacro Cuore di Gesù

00:30 Effetto Notte – TV2000

01:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 In Cucina con Sonia

La 5

21:10 Cinquanta sfumature di rosso

23:17 Magic Mike XXL

01:29 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Malati di pulito

23:25 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Bagnomaria

23:03 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande

01:23 L’insegnante balla… con tutta la classe

Focus

20:27 Segreti nel ghiaccio – PrimaTv

21:27 Colosseo il gioiello di Roma

22:30 Le sette meraviglie del mondo antico

23:55 Dimmi doc

Giallo

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:17 Law & Order: Special Victims Unit

21:15 FBI: Most Wanted

23:56 C.S.I. – Scena del crimine

01:42 Delitto a Albi

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:15 Ring 0: Birthday

23:20 The Final Destination

01:07 One Piece

DMAX

21:25 Grandi evasioni della storia

23:20 Border Security: acque di confine

01:10 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:05 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – Italo Balbo, il fascista scomodo – 10/01/2018

21:10 Un’epoca Nuova – Mezzogiorno tra luci e ombre

22:05 Gli esploratori. Roald-Amundsen pt.2

23:00 Napoli Signora

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane: Maestro delle storie d’Isacco pt.1

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e presente – Italo Balbo, il fascista scomodo – 10/01/2018

Mediaset Extra

21:21 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

01:15 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

