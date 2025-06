Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Don Matteo – S13E6 – L’innocente

23:30 Il mondo con gli occhi di Overland

23:55 TG1 Sera

00:00 Il mondo con gli occhi di Overland

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ore 14 Sera

00:20 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – I figli della luna

20:50 Un posto al sole -EP6729

21:20 Estati senza fine

23:00 Il mestiere di vivere

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:22 La promessa – PrimaTv

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:58 Drive up 2025

Canale 5

20:01 TG5

20:30 Paperissima Sprint

20:47 Juventus – Manchester City

22:59 Mondiale per Club Live

00:02 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Hitch – Lui sì che capisce le donne

23:56 Non mi scaricare

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Speciale Piazza Pulita

23:15 Truth: Il prezzo della verità

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Francesco Cicchella – Bis!

23:30 Michael Jackson – L’uomo allo specchio

00:50 Killing Michael Jackson

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:14 La fredda luce del giorno

23:09 Limitless

Rai 4

20:33 Criminal Minds S15E4 – Sabato

21:21 The Tank

23:05 The Pool

00:36 Anica appuntamento al cinema

00:39 Criminal Minds S15E4 – Sabato

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 Dante’s Peak – La furia della montagna

23:23 Cobra

Rai 5

20:21 Overland 22 – Dalle Isole Azzorre a Malta – 27/08/2021

21:14 Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo

22:43 Opera – Madama Butterfly (Festival di Bregenz)

00:51 Rock Legends: Jethro Tull

Rai Movie

21:10 Runaway

22:55 Sleepless – Il giustiziere

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:30 La strada di casa – S2E10 – Episodio 10

21:20 Le Ragazze – Puntata del 11/03/2025

23:15 Le linee dell’amore

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Prey – La preda

23:15 L’ingenua

01:00 Scusa ma mi piace troppo

Twentyseven

20:10 La signora del West

21:12 Giu’ le mani dalle nostre figlie

23:09 La gatta sul tetto che scotta

01:07 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Don Milani – Il priore di Barbiana

23:00 Alla scoperta dei Musei Vaticani

00:00 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 Caccia al ladro

23:15 Operazione sottoveste

La 5

21:10 L’ isola dei famosi

00:57 L’isola dei famosi: I naufraghi

01:02 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il re del bisturi post bariatrico

22:40 Vite al limite

Cine34

21:00 L’ultimo padrino

00:52 Sensi

Focus

20:35 Segreti nel ghiaccio

21:26 Il mondo tropicale – PrimaTv

22:24 Slovenia – Where nature come first

23:43 Dimmi doc

23:58 Lupi e orsi: Conosciamo i grandi predatori italiani

Giallo

21:10 Shetland

23:20 Le indagini di Roy Grace

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:16 Law & Order: Special Victims Unit

21:15 Delitto a Albi

23:17 C.S.I. – Scena del crimine

01:03 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 The Final Destination

23:02 Shark

01:00 One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 Per un pugno di gemme

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Tivoli, Villa D’Este

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Le radio clandestine nella Resistenza

21:10 Rainchieste – Italia Sport (1961)

22:05 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati p.6 Vivi o morti

23:05 Italia: Viaggio nella Bellezza. Giorgio Vasari. Vita e Vite di un artista (pt.4)

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane: Le Corbusier

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Le radio clandestine nella Resistenza

Mediaset Extra

21:14 L’isola dei famosi: I naufraghi

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

