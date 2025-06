Ceccano in lutto, mercoledì l’ultimo saluto alla piccola Giada

Ceccano – Nella giornata di mercoledì, 25 giugno 2025, si terrà l’ultimo saluto a Giada, l’11enne ritrovata senza sensi in mare a Terracina.

Ceccano, mercoledì l’ultimo saluto alla piccola Giada: rimandati i festeggiamenti per il Patrono. Donati gli organi della piccola

Una notizia che ha scosso tutta la comunità di Ceccano, che ora si appresta a salutare per l’ultima volta la piccola Giada.

I funerali dell’11enne si terranno mercoledì 25 giugno, alle ore 16:00, presso il Santuario di Santa Maria a Fiume di Ceccano; nello stesso santuario, la piccola Giada arriverà alle ore 10:30.

La ragazzina era finita in mare mercoledì scorso sul litorale di Terracina, in provincia di Latina. Soccorsa ed elitrasportata al Bambino Gesù di Roma, la piccola era finita in terapia intensiva. Nella mattinata del 21 giugno, però, la terribile notizia: per Giada non c’era più nulla da fare. I genitori hanno deciso di donare gli organi della ragazzina: un ultimo, grande gesto d’amore che consentirà di salvare altre vite.

“Appresa la notizia della scomparsa della piccola Giada che ha sconvolto l’intera comunità ceccanese, l’Amministrazione Comunale ha deciso di posticipare i festeggiamenti civili organizzati nelle giornate del 24 – 25 – 26 giugno in occasione della festa del Santo Patrono“, è quanto pubblicato dall’amministrazione comunale di Ceccano.

