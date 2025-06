Roma – Non ce l’ha fatta Giada, la 12enne di Ceccano finita improvvisamente in mare sul litorale di Terracina: la piccola si è spenta poco fa.

Non ce l’ha fatta la 12enne di Ceccano finita in mare mercoledì scorso sul litorale di Terracina, in provincia di Latina. Soccorsa ed elitrasportata al Bambino Gesù di Roma, la piccola era finita in terapia intensiva: nella mattinata di oggi, 21 giugno, la sua attività cerebrale era stata dichiarata assente; poco fa è stata diramata la notizia ufficiale del suo decesso.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Giada era al mare con la famiglia quando, mentre era sulla riva insieme ad un’amica, sarebbe stata travolta da un’onda. A lanciare l’allarme alcuni giovani, immediatamente intervenuti per provare a salvare la 12enne. Richiesto subito il trasferimento in elicottero presso il Bambino Gesù: le condizioni della ragazzina erano già gravissime.

Numerosi i messaggi di cordoglio: anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari della giovanissima vittima.

