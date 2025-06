Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 22 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 22 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 22 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Campionato Europeo UEFA Under-21 2025 – Quarti di Finale: Germania – Italia

23:15 TG1 Sera

23:20 Speciale Tg1 – SOS Terre malate

00:30 Testimoni e protagonisti

01:30 Il caffè

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Il lago della vendetta

22:40 F.B.I. International S2E19 – La fratellanza

23:30 La Domenica Sportiva Estate

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Dilemmi – Cani e gatti

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:24 Zona bianca

00:59 L’ innocente

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:34 La riassunto – notte nel cuore

21:37 La notte nel cuore – PrimaTv

00:32 TG5

01:20 Paperissima Sprint

Italia 1

20:05 Mondiale per Club Live

20:37 N.c.i.s. – Unità anticrimine

21:25 Sarabanda celebrity

00:19 Sport Mediaset Notte

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Malory Towers

23:30 Heat – La sfida

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del BarLume – Il re dei giochi

23:15 I delitti del BarLume

01:00 Guida All’omicidio Perfetto

NOVE

20:05 Little Big Italy

00:40 Motors

00:55 Nudi e crudi

20 — Venti

21:12 Tutti pazzi per l’oro

23:29 Lo smoking

01:25 The Flash

Rai 4

20:30 Last Cop – L’ultimo sbirro S1E12 – Coccole mortali

21:20 The Bad Guy – S1E3 – Tu quoque…

22:08 The Bad Guy – S1E4 – La natura non si ferma

23:06 Gangs of Paris

00:42 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Black Mass: L’ultimo Gangster

23:40 Scuola di cult

23:54 Seberg – nel mirino

01:49 By the Sea

Rai 5

21:16 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E4 – Siena e il senso della vita

22:13 Paradisi da salvare – S1E8 Yala, un Eden nello Sri Lanka

23:07 Juliet Naked – Tutta un’altra musica

00:40 Rai News Notte

00:43 Tuttifrutti – 2024 – 2025 – Puntata 39

Rai Movie

21:10 Sleepless – Il giustiziere

22:50 Il 6° giorno

00:55 Viva l’Italia

Rai Premium

20:05 Ho sposato uno sbirro S2E18 – Non è un gioco

21:20 Le linee dell’amore

22:50 Io ti cercherò S1E7 – Due padri

23:45 Io ti cercherò S1E8 – Le divise

00:40 La Squadra – S6E26

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 In the Cut

23:15 The Deuce – La via del porno

00:30 Planete Kinbaku

01:30 La cultura del sesso

Twentyseven

20:21 La signora del West

21:17 Il cacciatore di giganti

23:30 Get On Up – La storia di James Brown

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Anna and the King

00:10 Angelus di Papa Leone XIV

00:30 Il ragazzo sul delfino

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple – Un cavallo per la strega

23:10 Miss Marple: Il segreto di Chimneys

01:00 Giustizia imperfetta

La 5

21:10 Kiss the Chef – Una vacanza a sorpresa

23:08 Storie non ordinarie di famiglie non ordinarie

23:40 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:25 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Mollo tutto e apro un Chiringuito

22:56 I babysitter

00:30 Amici come noi

Focus

20:18 Alpi: Vivere all’estremo

21:28 Freedom – Oltre il confine

00:44 La spiaggia dei giaguari

01:50 Sud America – Gli animali piu’ strani

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:20 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:18 Law & Order: Special Victims Unit

21:16 L’ospite d’onore

23:18 Poirot

01:34 Law & Order: Unità speciale

Italia 2

20:28 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:25 La sindrome di Stendhal

01:52 Il mistero della pietra azzurra

DMAX

21:25 Border Security: acque di confine

23:15 Grandi evasioni della storia

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Michele Camaioni

20:30 Passato e Presente – Giuseppe Mazzini, l’Apostolo del Risorgimento – 10/03/2022

21:10 Miss Marx

22:55 Un’epoca nuova – Donne Senza distinzione di sesso

23:50 R.A.M. – Gerda Taro

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane: Francesco di Giorgio Martini

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Giuseppe Mazzini, l’Apostolo del Risorgimento – 10/03/2022

Mediaset Extra

21:14 L’isola dei famosi: I naufraghi

