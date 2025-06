Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Tim Summer Hits

00:15 TG1 Sera

00:20 Codice, la Vita è digitale

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Nino Benvenuti, una leggenda italiana

23:10 Skam Italia S1E6 – Laura mi ha detto tutto

23:33 Skam Italia S1E7 – Ho fatto un casino

23:55 Skam Italia S1E8 – Lo sanno tutti a scuola

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Castelsaraceno e il ponte tibetano più lungo del mondo

20:55 Un posto al sole – EP6725

21:20 FarWest

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG3 Chi è di scena

01:20 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarto grado

00:57 All Rise

Canale 5

20:00 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:34 Riassunto – Tradimento

21:37 Tradimento – PrimaTv

00:15 L’ isola dei famosi s.s. c5

00:40 TG5

Italia 1

21:05 Flamengo – Chelsea

22:08 Mondiale per Club Live

23:01 40 anni vergine

01:21 Sport Mediaset Notte

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Best Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Italia’s Got Talent

23:45 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 I migliori Fratelli di Crozza

00:45 Nudi e crudi

20 — Venti

20:23 THE BIG BANG THEORY

21:21 Il Re Scorpione

23:10 Shoot’em up – Spara o muori!

01:02 The Flash

Rai 4

20:31 Criminal Minds S14E15 Verità o penitenza

21:19 John Wick 3 – Parabellum

23:32 Diabolik – Chi sei?

01:46 Anica appuntamento al cinema

01:49 Wonderland pt.37

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:15 Land

23:03 Ophelia

01:19 Passaggio a nord-ovest

Rai 5

20:23 Overland 21 – Danimarca: tra storia, fiabe e leggenda – 30/12/2020

21:15 Sapiens – Un solo Pianeta L’impero del c

23:38 Rock Legends: Leonard Cohen

00:03 Jimi Hendrix, Electric Church

01:32 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Solo sotto le stelle

23:00 12 Soldiers

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:25 La strada di casa – S2E2 – Episodio 2

21:20 Belcanto – S1E3 – Don Giovanni

22:25 Belcanto – S1E4 – Casta Diva

23:25 Il Figlio della Luna

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Molto amate

23:20 Baby Jane

01:20 Sad Girls – Quattro sexy ragazze

Twentyseven

20:12 La signora del west

21:15 Un poliziotto ancora in prova

23:17 Sapori e dissapori

01:13 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Tutto il giorno davanti

22:55 Effetto Notte – TV2000

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 In Cucina con Sonia

La 5

21:10 Cinquanta sfumature di nero

23:31 Last night

01:23 L’isola dei famosi: I naufraghi

01:28 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Angela Megastar

23:15 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Rimini Rimini – Un anno dopo

22:57 Mi faccio la barca

Focus

20:27 Segreti nel ghiaccio

21:26 Titanic: le storie sommerse – PrimaTv

22:14 I sei del titanic: un segreto inconfessabile

23:40 I grandi miti dell’umanità – Misteri e rivelazioni

00:57 Loch Ness – Storia di un mostro

Giallo

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:14 Law & Order: Special Victims Unit

21:13 FBI: Most Wanted

23:02 C.S.I. – Scena del crimine

01:05 Found

Italia 2

20:13 Due uomini e 1/2

21:15 Ring 2

23:19 Final Destination 3

01:17 One Piece

DMAX

21:25 Grandi evasioni della storia

23:20 Border Security: acque di confine

01:10 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Arte rupestre della Valcamonica

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Uomini e donne uguali nel lavoro

21:10 Un’epoca nuova – Donne Senza distinzione di sesso

22:05 Gli esploratori. La cabina di Shackleton pt.1

23:00 Steinbeck e il Vietnam in guerra

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie quotidiane: Bramantino

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:14 L’isola dei famosi: I naufraghi

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

