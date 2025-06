Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 16 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 16 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 16 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Un amore a 5 stelle

23:20 Cose Nostre

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose Nostre

00:30 Applausi

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La Casa dei Misteri S1E5 – Gli inizi

22:10 La Casa dei Misteri S1E6 – Mistero svelato

23:05 Alessandro Cattelan intervista Riccardo Scamarcio

23:34 Alessandro Cattelan intervista Rose Villain

00:05 #nonsolomercato

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 16/06/2025

20:30 Generazione Bellezza – Il giardino delle pietre che suonano

20:50 Un posto al sole -EP6721

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

00:59 Il dolce e l’amaro

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:34 L’ isola dei famosi

01:08 TG5

01:54 Paperissima Sprint

Italia 1

20:29 Mondiale per Club Live

20:46 Chelsea – Los Angeles

22:52 Mondiale per Club Live

23:44 Sport Mediaset Notte

00:14 E-Planet

00:44 Drive Up

01:20 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 100 Minuti

23:15 The Dissident

01:15 Otto e mezzo

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 In&Out – Niente Di Serio

NOVE

20:40 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Cash or Trash – La notte dei tesori

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:17 Crank

23:06 Twister

01:24 Arrow

Rai 4

20:36 Criminal Minds S14E11 Luci notturne

21:21 Gangs of Paris

22:59 Escape Room 2 – Gioco mortale

00:25 Anica appuntamento al cinema

00:28 Criminal Minds S14E11 Luci notturne

01:10 Nancy Drew S1E12 The Lady of Larkspur Lane

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:15 Invasion

23:20 L’ avvocato del Diavolo

Rai 5

20:21 Overland 21 – Islanda: fuoristrada e ghiacciai – 31/08/2020

21:13 The Children Act – Il Verdetto

22:56 Artemisia – Passione estrema

Rai Movie

21:10 The Old Way

22:45 Vento di passioni

01:05 La lunga linea grigia

Rai Premium

20:20 La strada di casa – S1E6 – La buca della santella

21:20 Tim Summer Hits – Puntata del 13/06/2025

00:00 Mai fidarsi di mia madre

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Baby Jane

23:10 Shortbus – Dove tutto è permesso

Twentyseven

20:13 La signora del West

21:16 L’aereo più pazzo del mondo

23:05 Junior

01:01 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Don Camillo e i giovani d’oggi

23:00 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 Coco Chanel & Igor Stravinsky

23:40 Come l’acqua per il cioccolato

La 5

21:10 Stanno tutti bene – Everybody’s Fine

23:08 Storie non ordinarie – di famiglie – PrimaTv

23:45 Kiss the Chef

01:41 L’isola dei famosi: I naufraghi

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:25 Il mio pene XXL

Cine34

21:00 Si può fare… amigo

23:07 Vi racconto

23:22 Prestazione straordinaria

01:26 Faccia di Picasso

Focus

20:36 Segreti nel ghiaccio – PrimaTv

21:29 Alpi: Vivere all’estremo

23:42 Unearthed – La storia dalle fondamenta

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Mademoiselle Holmes

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:08 The Closer

21:14 C.S.I. – Scena del crimine

00:54 Il bacio che uccide

Italia 2

20:28 Due uomini e 1/2

21:25 Il castello di Cagliostro

23:34 THE BIG BANG THEORY

01:48 One Piece

DMAX

21:25 Per un pugno di gemme

23:15 WWE Raw

Rai Storia

20:05 I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Marc Bloch, il mestiere dello storico – 07/03/2023

21:10 I confini della Storia

21:20 Italia: Viaggio nella Bellezza. Oltre il confine: Nova Gorica – Gorizia 2025

22:05 Storia delle nostre città – Pisa – 05/04/2021

22:55 Inferno nei mari – Minaccia improvvisa

23:40 Telemaco – Ribolla Tragedia in miniera

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotiidiane I ed. – Caravaggio

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:14 L’isola dei famosi: I naufraghi

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

Foto di repertorio