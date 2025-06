Lutto a Guidonia: morto l’ex sindaco Michel Barbet in un incidente

Guidonia Montecelio – Cordoglio in città: è venuto a mancare, a causa di un incidente, Michel Barbet, sindaco dal 2017 al 2022.

Lutto a Guidonia, morto l’ex sindaco Barbet: il messaggio di cordoglio

“E’ venuto a mancare Michel Barbet, Sindaco di Guidonia Montecelio dal 2017 al 2022.

Ne ricordiamo l’impegno politico, sociale e nell’associazionismo locale e non solo. Ci uniamo al dolore della famiglia per la sua prematura scomparsa.

L’Amministrazione comunale proclamerà una giornata di lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie”, è il messaggio di cordoglio pubblicato dal primo cittadino, Mauro Lombardo, e dall’Amministrazione comunale.

Diversi i messaggi di vicinanza e dolore nel giro di poco tempo, come quello postato da Giuseppe Conte, del Movimento Cinque Stelle: “Ciao Michel. Il M5S con te perde una persona che non ha mai esaurito il suo entusiasmo per l’impegno sociale, per l’ascolto dei bisogni dei concittadini, che è sempre stato in prima linea per le battaglie e i valori in cui crediamo, che si è anche assunto in prima persona responsabilità dirette come sindaco della propria comunità cittadina. Ci stringiamo con tutta la nostra più forte commozione ai suoi cari, ai tanti amici, alla nostra comunità di Guidonia Montecelio”.

Foto dalla pagina Facebook della Città di Guidonia Montecelio