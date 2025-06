Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Chi puo’ batterci?

00:05 TG1 Sera

00:10 Un amore in fondo al mare

01:50 Applausi

Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:45 Calcio: Europei Under 21 2025 – Gruppo A: Slovacchia-Italia

23:15 Eroici! 100 anni di passione e racconti

00:15 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:56 Meteo 2

01:00 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Un alieno in patria

21:20 Sapiens, un solo pianeta – L’impero del clima

23:40 TG3 Mondo

00:05 TG3 Agenda del Mondo

00:10 Meteo 3

00:15 Oltre il cielo

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:30 Sei giorni, sette notti

23:44 Confessione reporter

00:51 Un boss sotto stress

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:35 Laura 30 world tour

00:54 TG5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

00:22 Sport Mediaset Notte

00:46 Mondiale per Club Show

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Best. In altre parole… Ancora

00:15 Uozzap Collezione

00:55 Tg La7

01:05 Anticamera con vista

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:00 Aspettando il GP

23:15 F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint

23:30 F1

NOVE

20:25 LBA Serie A

22:40 Costa Concordia – Trappola in mare

00:40 Costa Concordia: cronaca di un naufragio

01:50 Costa Concordia – Trappola in mare

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:00 Codice Magnum

23:17 Chinese Zodiac

Rai 4

20:30 Last Cop – L’ultimo sbirro S1E6 – Il figlio perduto

21:19 7500

22:53 Sopravvissuti

00:28 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 The American

23:23 State of Play

01:53 Duplicity

Rai 5

21:14 a.C.d.C. – Medioevo da non credere

22:04 I sette re. La leggenda di Roma

23:03 David Bowie Serious Moonlight Tour

00:31 Nanni Ricordi, l’uomo che inventò i dischi

01:31 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Quasi orfano

22:55 Viva l’Italia

00:50 Radiofreccia

Rai Premium

20:05 Ho sposato uno sbirro S2E3 – L’amore che non muore

21:20 Amore Criminale – Storie di femminicidio – Puntata del 05/11/2024

23:20 Sopravvissute – Puntata del 05/11/2024

00:00 La Squadra – S6E20

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Il fiore della passione

23:15 OnlyFans – La nuda verità

00:05 Sad Girls – Quattro sexy ragazze

Twentyseven

20:12 La signora del West

21:14 La signora ammazzatutti

23:08 Poliziotto in prova

00:51 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Race – Il colore della vittoria

23:25 Emil e i detectives

LA7d

20:20 Bell’Italia in viaggio

21:20 Lettere a Giulietta

23:20 C’era una volta a New York

01:30 Devious Maids

La 5

20:05 The Family

21:10 Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist

23:05 Inga Lindstrom – Il ritorno di Ellen

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 L’iinsegnante viene a casa

23:18 La signora gioca bene a scopa?

01:04 La moglie vergine

Focus

20:22 Paradisi naturali dell’america centrale

21:25 Enigmi alieni

23:07 Natura fantastica (e dove trovarla)

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:05 Jacobs: un veterinario per agente

01:00 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:16 The Closer

21:14 Maigret: Delitto in Hotel

23:14 Perry Mason: L’arte di morire

Italia 2

20:18 Young Sheldon

21:15 Trauma

23:30 Ring

01:32 Il mistero della pietra azzurra

DMAX

20:25 LBA Serie A

22:55 Border Security: terra di confine

00:45 Questo strano mondo con Marco Berry

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Francesca Pucci Donati

20:30 Passato e Presente – Agrippina, sangue e potere nella Roma Imperiale – 24/02/2023

21:10 Proibito rubare

22:30 Climbing Iran

23:25 Quelli della Scientifica

00:20 Rai News Notte

00:25 Iconologie Quotiidiane I ed. – Domenico Ghirlandaio

00:30 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:14 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

