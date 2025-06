Roma, danneggia il vetro di un bus con un’ascia: denunciato

Roma – Nella notte di ieri, poco dopo le 2, un uomo in stato confusionale, dopo aver infranto il vetro di un autobus di linea Atac, in transito, senza passeggeri a bordo, vagava in strada armato di ascia.

L’intervento dei Carabinieri

L’allarme al 112 ha fatto intervenire i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, in via Ucria a Roma, che hanno fermato l’uomo, 55 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica connessa ad abuso sostanze alcoliche.

Alla vista dei militari, l’uomo ha spontaneamente gettato l’arma bianca a terra, desistendo dal suo comportamento.

L’ascia è stata sequestrata e l’uomo, che ha rifiutato le cure mediche, è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere e danneggiamento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.