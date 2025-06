Roma. Tentano di rubare le monete dalle fontane in Piazza Navona e Piazza di Spagna: fermati

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fermato, a distanza di poche ore, due persone, sorprese a rubare le monete all’interno di due fontane monumentali della Capitale.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Il primo intervento ieri pomeriggio, quando gli agenti del I Gruppo “Centro” sono intervenuti a Piazza Navona, dove hanno bloccato un cittadino di 57 anni, di nazionalità italiana, intento a prelevare diverse monete dalla Fontana del Moro.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di via della Greca per le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti, al termine delle quali è stato denunciato per furto e sanzionato per aver immerso le braccia all’interno del monumento.

Nei suoi confronti è stato richiesto un ordine di allontanamento (c.d. Daspo urbano).

Poche ore dopo, sempre il personale del I Gruppo Centro dei caschi bianchi, durante i consueti controlli notturni a piazza di Spagna, hanno bloccato un altro uomo, 31 anni di nazionalità straniera, intento a rubate le monete nella Fontana della Barcaccia. Anche in questo caso l’uomo è stato denunciato per furto, oltre alle sanzioni e all’ordine di allontanamento come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.