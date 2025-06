A1 – Chiusa per diverse notti la stazione di Valmontone: ecco tutti i dettagli da sapere.

Info e dettagli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento dei lavori per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze, nei seguenti giorni e orari:

dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno;

nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 giugno, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.

Foto di repertorio