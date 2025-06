La tragedia avvenuta sul lavoro nella mattinata di oggi, 12 giugno 2025, ha sconvolto la città di Valmontone, oltre alle comunità di Zagarolo e Palestrina.

Incidente sul lavoro: la vittima è il 42enne Mirko De Persiis. Lutto a Valmontone, Palestrina e Zagarolo

La vittima dell‘incidente avvenuto questa mattina a Valmontone è il 42enne Mirko De Persiis: l’uomo ha perso la vita dopo che il furgoncino per la raccolta dei rifiuti si era ribaltato. Indagini ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Originario di Zagarolo, il 42enne viveva a Palestrina e lavorava da diversi anni a Valmontone.

Il messaggio di cordoglio del Comune di Valmontone

A seguito di un incidente avuto questa mattina con il proprio mezzo, un operaio di soli 42 anni ha perso la vita a Valmontone, in piazza De Gasperi, mentre effettuava il servizio di raccolta differenziata. Carabinieri e polizia locale, intervenuti sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per consentire al magistrato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia si è diffusa in poco tempo, lasciando sgomenta tutta Valmontone. Il sindaco Veronica Bernabei si è recata personalmente a casa dei genitori dell’operaio, a Zagarolo, per manifestare tutto il proprio dolore e la vicinanza dell’Amministrazione comunale, in questo momento così duro e difficile. Vicinanza che viene estesa anche a tutti i lavoratori di Ambiente e ai vertici della società.

Il messaggio di cordoglio del Comune di Zagarolo

Questa mattina ci ha raggiunto una drammatica notizia. A Valmontone un incidente sul lavoro ha coinvolto tragicamente una persona molto legata alla nostra Comunità. Mirko era un ragazzo solare, brillante, altruista.

“Da parte mia e dell’Amministrazione comunale di Zagarolo vadano le più sentite condoglianze a tutta la famiglia, ai parenti, conoscenti, amici e colleghi di Mirko – dichiara la Sindaca Emanuela Panzironi. – Una famiglia radicata a Zagarolo, una notizia che ha sconvolto tutta la nostra Comunità. Una morte inaccettabile, una vita spezzata sul luogo di lavoro. La tragica notizia ci porta a rinviare il Festival del Tordo matto in programma per il weekend del 14 e 15 Giugno 2025. In questo momento di dolore ci stringiamo alla famiglia di Mirko esprimendo il più profondo cordoglio”.

Foto di repertorio