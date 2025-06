Valmontone – Tragedia nella mattinata di oggi, 12 giugno 2025: un uomo è morto in seguito ad un incidente avvenuto sul mezzo di lavoro.

Valmontone, incidente sul lavoro: si ribalta un furgoncino della raccolta rifiuti, un morto. Ecco cosa è successo stamattina

Stando alle prime informazioni del caso, l’uomo, probabilmente un dipendente di una ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti, è deceduto dopo essersi ribaltato con il mazzo sul quale si trovava. Il tragico incidente è avvenuto in piazza Alcide De Gasperi.

Sul posto il personale del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo. Rilievi in corso: spetterà ora alle Forze dell’Ordine ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio