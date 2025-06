Un ritorno al passato con l’evento “Artena Revivit”: i dettagli sull’evento di domenica

Artena si prepara a un emozionante ritorno al passato con l’evento “Artena Revivit”, in programma domenica 15 giugno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00.

I dettagli sull’evento

Il suggestivo sito archeologico di Piano della Civita, appena sopra Artena, si trasformerà in un vivace spaccato dell’epoca romana, offrendo un’esperienza immersiva per grandi e piccini.

L’iniziativa, magistralmente organizzata da Jacopo Matricciani Spadanera, promette un ricco programma di attività didattiche e laboratori. I visitatori potranno partecipare a visite guidate all’area archeologica, assaporare cibi romani, approfondire la medicina nel mondo romano e cimentarsi in laboratori per tutte le età. Non mancheranno momenti dedicati alla musica antica, con strumenti ricostruiti e danze, e interessanti dimostrazioni sui telai a cura degli amici di Mos Maiorum Roma.

Si potrà anche scoprire la cosmesi nel mondo antico e persino un affascinante spazio sulle “maledizioni”.

Un evento di cultura e storia vera, realizzato grazie alla collaborazione di enti prestigiosi come il Gruppo Archeologico di Artena, il museo “Lambrechkts” e il Comune di Artena per una giornata indimenticabile tra le vestigia del passato.

Ingresso libero.

Maggiori info nella locandina in evidenza