Artena, accoltella un amico durante una lite: condannato a 8 anni di reclusione

Artena – Tentato omicidio: con questa accusa ieri il Tribunale di Velletri ha condannato, in primo grado, a otto anni di reclusione un 43enne di Artena, gravemente indiziato del grave ferimento di un suo amico.

La vicenda e la sentenza di primo grado

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, in collaborazione con i colleghi di Artena, hanno eseguito l’ordinanza di carcerazione nei confronti del 43enne.

Le indagini della Procura sono state meticolosissime e in pochi mesi hanno permesso di dare una risposta alla cittadinanza in merito a una brutta pagina di cronaca nera di Artena.

Secondo quanto emerso, a fine luglio dello scorso anno in una delle vie del comune alle porte di Roma si è registrato un grave accoltellamento ai danni di un 41enne. L’uomo, soccorso dal 118, era stato trasportato prima all’ospedale di Colleferro per essere stabilizzato e successivamente nella Capitale, allo Spallanzani, dove era stato sottoposto a due interventi chirurgici per l’asportazione di uno degli organi attinti da un’arma da taglio. Una grave ferita all’addome scaturita a seguito di una lite per futili motivi.

La vittima dell’aggressione, in un primo momento, aveva dichiarato di non riconoscere il suo aguzzino. La zona dove era avvenuto l’accoltellamento non era videosorvegliata e gli elementi investigativi raccolti nell’immediatezza dei fatti non erano ancora sufficienti per risalire all’autore.

I carabinieri e la Procura della Repubblica di Velletri, in pochi mesi, sono riusciti a ricostruire i fatti anche attraverso le attività tecniche, hanno individuato e arrestato il presunto colpevole.

A novembre scorso ai polsi del 43enne sono scattate le manette, sei mesi dopo è arrivata la sentenza: il Pubblico Ministero aveva chiesto 9 anni e 4 mesi, il giudice ha deciso per una condanna a 8 anni.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Velletri, come disposto dal giudice.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.