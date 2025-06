Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 9 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 9 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 9 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2026 – Gruppo I: Italia – Moldova

23:30 Senza respiro. Il rapimento di Cristina Mazzotti – Cose Nostre

23:55 TG1 Sera

00:00 Senza respiro. Il rapimento di Cristina Mazzotti – Cose Nostre

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S14E4 – Rancori mai sopiti

22:30 Oltre il Paradiso S1E3 Episodio 4

23:35 #nonsolomercato

00:43 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Vita da Artista – Casa De Chirico

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6716

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarta Repubblica

00:59 Il delitto Matteotti

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima sprint – estate

21:27 Ticket to Paradise

23:32 L’ isola dei famosi s.s. c5

23:51 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Così è la vita

23:48 Olè

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 100 Minuti

23:15 Gomorra

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Cash or Trash – La notte dei tesori

01:40 Nudi e crudi XL

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:12 Bus 657

23:07 Oblivion

01:30 Arrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds S14E6 Luke

21:19 Piggy

23:02 Escape Room

00:41 Anica appuntamento al cinema

00:44 Criminal Minds S14E6 Luke

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 Sfera

00:02 Il curioso caso di Benjamin Button

Rai 5

20:22 Overland 20 – Post-colonialismo e Guerre Civili: dalla Liberia alla Sierra Leone

21:15 La vita invisibile di Eurídice Gusmão

23:31 Il ritratto del Duca

01:04 Rock Legends: Eagles

Rai Movie

21:10 I professionisti

23:15 The Kid

01:00 Heartbreakers – Vizio di famiglia

Rai Premium

21:20 Cuccioli in festa

22:50 Mai fidarsi del mio vicino

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Appuntamento al parco

23:15 Il Trono di Spade

01:15 OnlyFans – La nuda verità

Twentyseven

20:20 Monk

21:12 Speed 2: Senza limiti

23:41 Il principe cerca figlio

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Benvenuto, Reverendo!

22:35 Indagine ai confini del sacro

23:05 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 Mistresses

La 5

21:10 Le parole che non ti ho detto

23:44 Storie non ordinarie di famiglie non ordinarie – PrimaTv

00:33 L’isola dei famosi: I naufraghi

00:38 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:25 Il bambino senza gamba

Cine34

21:00 Il vigile

23:07 Vi racconto

23:21 Sono pazzo di Iris Blond

01:33 Lucignolo

Focus

20:42 Segreti nel ghiaccio – PrimaTv

21:29 Paradisi naturali dell’america centrale – PrimaTv

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Mademoiselle Holmes

TOP Crime

20:16 The Closer

21:13 C.S.I. – Scena del crimine

00:57 Perry Mason: L’arte di morire

Italia 2

20:30 Due uomini e 1/2

21:23 One Piece

23:37 THE BIG BANG THEORY

DMAX

20:40 LBA Playoff (live)

23:10 WWE Raw

Rai Storia

20:05 Pillole Argo La pizza che invenzione

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Conclave. Come nasce un Papa

21:10 Italia viaggio nella bellezza Capri. L’isola rifugio

22:10 Storia delle nostre città – Padova – 29/03/2021

23:10 Inferno nei mari – Attacco al Giappone

23:50 RAM Bottego

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:14 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

