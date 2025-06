Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Makari – S3E2 – La città perfetta

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1 – Nelle nostre case

00:55 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

20:45 Calcio: UEFA Nations League 2024/25 – Finale: Portogallo – Spagna

23:30 La Domenica Sportiva Estate

00:30 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Federico Faggin, l’uomo che vide il futuro

00:05 TG3 Mondo

00:30 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:23 Zona bianca

00:58 Dopo il matrimonio

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Paperissima Sprint

21:30 La riassunto – notte nel cuore

21:32 La notte nel cuore – PrimaTv

00:23 TG5

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Sarabanda celebrity

00:20 Due gran figli di …

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Barbero risponde

21:15 Il giurato

23:30 Trump e Musk attrazione fatale

00:30 Tg La7

00:40 ArtBox

TV8

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo

23:30 Io prima di te

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Little Big Italy

00:50 Motors

20 — Venti

21:05 Oblivion

23:38 Spia per caso

Rai 4

20:31 Last Cop – L’ultimo sbirro S1E4 – Turno di notte

21:21 Inheritance – Eredità

23:14 Hannibal Lecter – Le origini del male

Iris

21:13 Gran Torino

23:41 Boy Erased – Vite cancellate

Rai 5

21:15 Di là dal fiume e tra gli alberi – S6E9 Versione ridotta

22:10 Paradisi da salvare – S1E6 Il lago di Kaindy

23:03 Houria – La voce della libertà

00:39 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Ladies in Black

23:00 La Ragazza dei Tulipani

00:45 La corrispondenza

Rai Premium

20:25 Ho sposato uno sbirro S1E9 – Questione di fiducia

21:20 Colpo di fulmine in Andalusia

22:50 Io ti cercherò S1E3 – Il cercatore

23:40 Io ti cercherò S1E4 – Acqua

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 Brimstone

23:55 The Deuce – La via del porno

Twentyseven

21:36 Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York

00:03 Il grande Lebowski

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Emil e i detectives

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple – Polvere negli occhi

23:10 Miss Marple – È troppo facile

01:00 Boston Legal

La 5

21:10 Due settimane per innamorarsi

23:11 Storie non ordinarie di famiglie non ordinarie

23:54 The royal saga

Real Time

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:40 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:25 ER: storie incredibili

Cine34

20:30 10 giorni senza mamma

22:28 Belli di papà

00:25 Omicidio all’italiana

Focus

20:31 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 Freedom – Oltre il confine

00:32 Battaglie animali

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:05 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

TOP Crime

20:16 The Closer

21:13 Perry Mason: L’arte di morire

23:08 Maigret: Omicidio a Ferragosto

Italia 2

20:18 Young Sheldon

21:13 THE BIG BANG THEORY

23:26 Profondo rosso

DMAX

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:40 Border Security: acque di confine

23:35 Avamposti – Nucleo Operativo

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Maria Caputi

20:30 Passato e Presente – George Orwell: 1984

21:10 Nureyev – The White Crow

23:10 Un’epoca nuova. Cattolici tra Chiesa e Scudo crociato (pt.5)

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – George Orwell: 1984

Mediaset Extra

21:09 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:20 L’ isola dei famosi p. t.

