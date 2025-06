Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 7 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Chi può batterci?

00:05 TG1 Sera

00:10 Ciao Maschio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Calcio: Serie C/Lega Pro 2024/25 – Play Off, Finale: Pescara – Ternana ritorno

23:15 Numero 3, Sara Gama

00:15 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:52 Meteo 2

01:00 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Blob – Dio è morto?!

20:15 Un Alieno in Patria

21:20 Sapiens – Un solo pianeta – L’ultima eruzione?

23:40 TG3 Mondo

00:05 TG3 Agenda del Mondo

00:10 Meteo 3

00:15 Spes

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:31 Unknown – Senza identità

23:57 Confessione reporter

01:03 Terapia e pallottole

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:39 Pooh, noi amici per sempre

00:44 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 The Amazing Spider-Man

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

TV8

20:35 UEFA European Qualifiers World Cup

22:50 Red 2

00:55 3ciento – Chi l’ha duro… la vince!

NOVE

20:10 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:00 Spia per caso

22:44 La fuga dell’assassino

Rai 4

20:31 Last Cop – L’ultimo sbirro S1E2 – La morte di Babbo Natale

21:21 Black Box – La scatola nera

23:34 Cut Off

Iris

21:13 Il buio nell’anima

23:42 La figlia del generale

Rai 5

21:16 Io sono Venezia

22:51 Cronache Dall’antichità – Le idi di Marzo

23:24 Rock Legends: Janis Joplin

23:48 Guns N’Roses – Appetite for Democracy

01:27 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Botte di Natale

22:55 Mister Miliardo

00:25 L’amore secondo Isabelle

Rai Premium

20:20 Ho sposato uno sbirro S1E4 – Per un figlio

21:20 Libera – S1E5 – Dura lex sed lex

22:15 Libera – S1E6 – Abundans cautela non nocet

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Penombra

23:10 OnlyFans – La nuda verità

Twentyseven

20:26 Monk

21:18 Il grande Lebowski

23:29 L’attimo fuggente

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 La vera storia di Ruby Bridges

22:50 Padre Pio – Tra cielo e terra

LA7d

20:20 Bell’Italia in viaggio

21:20 Ritorno a Cold Mountain

00:15 Frida

La 5

20:06 The Family

21:10 Inga Lindstrom – Il suono della nostalgia

23:04 Inga Lindstrom – Alla ricerca di te

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 Piedipiatti

23:02 Vi racconto

23:14 Sing Sing

Focus

20:31 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 Abusir: La necropoli dei misteri

23:09 Eden pianeta selvaggio

01:23 La carica dei Taikonauti – Missioni spaziali cinesi

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Jacobs: un veterinario per agente

TOP Crime

20:17 The Closer

21:16 Maigret: Omicidio a Ferragosto

23:11 Va in onda la morte (perry mason)

Italia 2

20:19 Young Sheldon

21:15 Profondo rosso

23:53 Ouija – L’origine del male

01:52 Il mistero della pietra azzurra

DMAX

20:40 LBA Serie A

22:55 Border Security: terra di confine

01:10 Questo strano mondo con Marco Berry

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Stefano Bartezzaghi

20:30 Passato e Presente – Lincoln e l’abolizione della schiavitù – 11/01/2021

21:10 Ho fatto splash

22:45 Il cielo è mio

23:50 Marina Militare nella prima guerra mondiale Venezia, la regina

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Lincoln e l’abolizione della schiavitù – 11/01/2021

Mediaset Extra

21:02 L’isola dei famosi: I naufraghi

21:13 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

00:54 L’isola dei famosi: I naufraghi

01:07 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

