Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Don Matteo – S13E3 – Il sacrificio della regina

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il talento di Mr. C

23:15 Come ridevamo

00:10 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Vita da Artista – Casa Michelangelo Buonarroti

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6714

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

23:30 Confronti – “Referendum 8-9 giugno 2025: lavoro e cittadinanza”

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Dritto e Rovescio

00:57 Drive up 2025

Canale 5

20:01 TG5

20:36 Striscia la notizia –

21:44 Avanti un altro – prime time

23:52 L’ isola dei famosi s.s. c5

00:15 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 FBI: Most Wanted – PrimaTv

23:06 Into Darkness – Star Trek

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

01:00 Skyfall

NOVE

20:10 Little Big Italy

21:30 Comedy Match

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:10 Batman v Superman: Dawn of Justice

00:04 Taken 3 – L’ora della verità

Rai 4

20:34 Criminal Minds S14E4 Innocenza

21:19 Escape Room

23:01 La Abuela – Legami di sangue

00:39 Criminal Minds S14E4 Innocenza

01:24 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 Cobra

22:54 48 ore

00:53 L’uomo che vide l’infinito

Rai 5

20:23 Overland 20 – Dalla Guinea alla Nigeria, sulle rotte della migrazione illegale

21:15 Concerto per Milano 2025

22:44 Pink Floyd / Syd Barrett: Have You Got It Yet?

00:19 Eurythmics Live From Heaven

01:21 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Addio, signor Haffmann

23:05 La truffa dei Logan

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

01:15 Anon

Rai Premium

21:20 Le Ragazze – Puntata del 18/02/2025

23:15 Miss Merkel – Morte al cimitero

Cielo

20:00 Affari di famiglia

21:00 UEFA Nations League

23:10 Malizia

01:05 La coccolona

Twentyseven

20:17 Monk

21:12 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre

23:37 Il principe cerca moglie

01:43 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 The War

23:15 Guerra e Pace

23:30 Alla scoperta dei Musei Vaticani

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:20 Sognando Beckham

23:25 Giovanna d’Arco

La 5

20:07 The Family

21:10 L’ isola dei famosi

00:50 L’isola dei famosi: I naufraghi

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il mio amico bisturi

22:40 Vite al limite

Cine34

21:00 Il capo dei capi

23:12 Il branco

00:48 La gabbia

Focus

20:37 The proof is out there – PrimaTv

21:27 Unearthed – La storia dalle fondamenta – PrimaTv

23:16 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:10 Le indagini di Roy Grace

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:14 The Closer

21:13 Found – PrimaTv

23:00 C.S.I. – Scena del crimine

00:50 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Due uomini e 1/2

21:15 Final Destination

23:18 Blu profondo

01:23 One Piece

DMAX

20:40 LBA Serie A

23:10 La febbre dell’oro: Australia

01:10 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Giovanni Ansaldo, il conservatore inossidabile

21:10 RAInchieste – Noi e l’automobile (1962)

22:05 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.3 Il prezzo della lealtà

23:00 Nel secolo breve – Enrico Fermi, una vita atomica

00:30 Rai News Notte

00:35 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:19 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

