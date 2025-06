Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Se scappi, ti sposo

23:35 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S14E3 – Veleni sull’isola

22:30 Oltre il Paradiso S1E3 Episodio 3

23:35 Linea di confine – Alessia Pifferi

01:00 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Vita da Artista – Casa Leopardi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6713

21:20 Chi l’ha visto?

23:30 Confronti – “Referendum 8-9 giugno 2025”

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Fuori dal coro

00:59 Una donna al limite

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Striscia la notizia

21:35 L’ isola dei famosi

01:14 TG5

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:20 La guerra di domani

00:10 Star Trek

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:00 Si o No – Speciale Tg La7

23:00 Nel centro del mirino

01:15 Tg La7

TV8

21:00 UEFA Nations League

23:00 I fiumi di porpora

NOVE

20:10 Little Big Italy

21:30 Like A Star

00:40 Nudi e crudi XL

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:08 Taken 3 – L’ora della verità

23:20 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma

Rai 4

20:33 Criminal Minds S14E3 Regola 34

21:19 S.W.A.T. S2E9 – Giorno libero

22:02 S.W.A.T. S2E10 – Una questione di DNA

22:44 S.W.A.T. S2E11 – A scuola

23:28 La rapina perfetta

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:13 Identità violate

23:12 Scuola di cult

23:25 By the Sea

Rai 5

20:22 Overland 20 Senegal – Guinea: crocevia di storie e difficoltà

21:15 Art Night Puntata 12 – Andrea Mantegna. Passione di pietra

22:18 Come ridevamo – Puntata del 29/05/2025

23:08 James Cameron – Viaggio nella fantascienza – S1E1

23:51 Rock Legends: Velvet Underground

00:15 Decades Rock: Elvis Costello & Friends

Rai Movie

21:10 88 minuti

23:00 Movie Mag

23:30 Il castello di vetro

01:45 Serpico

Rai Premium

21:20 La doppia faccia del mio passato

22:50 Il giovane Montalbano S1E1 – La prima indagine

00:55 Piovuto dal cielo

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 True Detective

23:55 Io sono mia

01:55 The Deuce – La via del porno

Twentyseven

20:16 Monk

21:12 Il principe cerca moglie

23:24 Dave – Presidente per un giorno

01:22 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Di Bella sul 28

22:30 The Last of the Blonde Bombshells

23:55 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:20 The Queen – La regina

23:15 Risvegli

01:20 Mistresses

La 5

20:04 The Family

21:10 Serendipity – Quando l’amore e’ magia

22:52 The royal saga – PrimaTv

00:27 X-style

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Matrimonio a prima vista Italia

23:05 La testa di mio figlio continua a crescere

00:00 Body Bizarre

00:55 Il bambino senza volto

Cine34

21:00 Don Camillo e l’onorevole Peppone

23:03 Io c’è

00:51 Mia moglie è una bestia

Focus

20:29 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà- PrimaTv

21:24 Battaglie animali

22:21 Extreme Animals

23:29 Venezia – Uno sguardo dal cielo

Giallo

21:10 Mademoiselle Holmes

00:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:16 The Closer

21:14 Law & Order: Special Victims Unit

23:04 C.S.I. – Scena del crimine

00:49 Agatha Christie: E’ troppo facile

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Blu profondo

23:19 I Griffin

01:37 One Piece

DMAX

20:40 LBA Serie A

23:10 WWE NXT

00:05 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1944: Roma città liberata

21:10 Nel secolo breve – 1944, la primavera di Roma

22:40 Transumanza. Il ritorno a casa

23:30 ‘O Festivàl. I 20 anni del Festival della Canzone Napoletana

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 RAInchieste 1978 – Indagine sulla parapsicologia di Piero Angela (pt3)

Mediaset Extra

21:19 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

Foto di repertorio