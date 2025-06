Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 DOC – S1E5 -Lui non è un peso

22:15 DOC – S1E6 – Ancora una volta con sentimento

23:15 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:45 Festivallo

01:06 Meteo 2

01:15 I Lunatici

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Vita da Artista – Casa Pelizza da Volpedo

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6712

21:20 Che ci faccio qui – La casa degli altri

23:15 Confronti – “Referendum 8-9 giugno 2025: lavoro e cittadinanza”

23:45 TG3 Linea Notte

00:45 Meteo 3

00:50 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 E’ sempre Cartabianca

00:57 Dalla parte degli animali

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Striscia la notizia

21:38 Doppio gioco – PrimaTv

23:48 L’ isola dei famosi s.s. c5

00:09 X-style

00:53 TG5

Italia 1

20:27 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Le iene

01:13 I Griffin

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Skyfall

00:15 GialappaShow – Anteprima

00:20 GialappaShow

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Maschi contro femmine

23:40 Like A Star

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:08 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma

23:47 Nemico pubblico

Rai 4

20:34 Criminal Minds S14E2 La prima casa

21:21 Diabolik

23:40 Wonderland

00:13 Anica appuntamento al cinema

00:16 Twilight of the Warriors: Walled In

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:14 I dannati e gli eroi

23:25 Ad ovest del montana

01:05 Gangster Squad

Rai 5

20:23 Overland 20 – Senegal, tra natura e sorrisi

21:15 Bassifondi

22:47 Il Potere delle Idee Puntata 3 – Jacques Séguéla

23:18 Bruce Springsteen: Born To Rock

00:10 David Bowie: Ziggy Stardust

Rai Movie

21:10 Il giorno più lungo

00:10 Verso il sole

Rai Premium

21:20 Il giovane Montalbano S1E1 – La prima indagine

23:25 Miss Merkel – Morte al castello

01:10 La Squadra 6 – p.13

Cielo

20:00 Storage Wars: Canada

20:30 Affari di famiglia

21:20 Il Trono di Spade

23:40 Solo per una notte

Twentyseven

20:29 Monk

21:18 Dave – Presidente per un giorno

23:23 Speed

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Anastasia

23:00 Foster – Un regalo inaspettato

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:20 Joséphine, Ange Gardien

00:55 Mistresses

La 5

20:10 The Family

21:10 Quello che so sull’amore

23:06 Quando tutto cambia

00:54 L’isola dei famosi: I naufraghi

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento crociera

23:05 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Corro da te

23:11 Moschettieri del Re – La penultima missione

01:17 Il barbiere di Rio

Focus

20:44 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:28 Wadden sea: un mare da brividi – PrimaTv

23:35 Speciale Etna 1992: il giorno che l’uomo domo’ il vulcano

00:39 Perduti negli abissi – Storie di sommergibili

Giallo

21:10 Le indagini di Roy Grace

23:10 The Chelsea Detective

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:19 The Closer

21:17 Agatha Christie: E’ troppo facile

23:15 Law & Order: Special Victims Unit

00:04 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:22 Due uomini e 1/2

21:25 American Dad!

00:05 One Piece

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

01:15 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1944: Roma città occupata

21:10 Inferno nei mari – Attacco al Giappone

22:00 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 3 – L’attacco: la guerra ha inizio

22:50 Brutto, sporco e col naso adunco – Cinematografia italiana antisemita (1910-1943)

23:45 Storie Contemporanee. La comunità ebraica di Pitigliano (pt.2)

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – 1944: Roma città occupata

Mediaset Extra

21:19 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

