Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 giugno 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 giugno 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 giugno 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Ulisse Il piacere della scoperta: Hiroshima e Nagasaki – I giorni che cambiarono il mondo

23:55 Gli ultimi banditi – Cose Nostre

00:00 TG1 Sera

00:05 Gli ultimi banditi – Cose Nostre

01:05 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Calcio. Play Off Serie C 2024/25 – Finale andata: Ternana – Pescara

23:15 #nonsolomercato

00:20 The Beach

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Vita da Artista – Museo Canova

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6711

21:20 Lo stato delle cose

23:30 Confronti – “Referendum 8-9 giugno 2025: lavoro e cittadinanza”

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

00:59 Tutta colpa della musica

Canale 5

20:01 TG5

20:30 Striscia la notizia

21:38 Il Volo – Tutti per uno

01:03 L’ isola dei famosi s.s. c5

01:22 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 FBI: Most Wanted – PrimaTv

23:56 Breaking In

01:44 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 100 Minuti

23:15 Detenuto in attesa di giudizio

01:15 Tg La7

01:25 Otto e mezzo

TV8

20:20 Foodish – Anteprima

20:30 Foodish

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

23:50 GialappaShow – Anteprima

23:55 GialappaShow

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Cash or Trash – La notte dei tesori

23:40 Cash or Trash – Speciali Prime Time

01:40 Nudi e crudi XL

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:09 Nemico pubblico

23:40 Edge of Tomorrow – Senza domani

01:46 Arrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds S14E1 300

21:19 L’ira di Becky

22:44 Vesper

00:38 Anica appuntamento al cinema

00:41 Criminal Minds S14E1 300

01:28 Coroner S4E1 – L’ultima stilla

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:13 L’uomo dei sogni

23:18 Demolition Man

01:32 Note di cinema

Rai 5

20:17 Rai News Giorno

20:19 Art Night in pillole – Puntata 17

20:22 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia

21:15 Concerto per la Festa della Repubblica 2025

22:31 Il responsabile delle risorse umane

00:12 The Great Songwriters: Ian McCulloch

00:57 Rock Legends: Elton John

Rai Movie

21:10 Rio Conchos

23:05 Tepepa

01:00 Shaft

Rai Premium

21:20 Sognando… Ballando con le stelle – Puntata del 30/05/2025

00:50 Immenhof – La grande promessa

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Chase

23:05 Il Trono di Spade

01:10 Flesh Memory – Memorie di una camgirl

Twentyseven

20:21 Monk

21:11 Speed

23:21 Red

01:17 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Fratello sole, sorella luna

23:25 Indagine ai confini del sacro

00:05 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:20 Frida

23:45 Un matrimonio all’inglese

01:40 Mistresses

La 5

20:11 The Family

21:10 Quando tutto cambia

23:05 Storie non ordinarie di famiglie non ordinarie – PrimaTv

23:45 L’isola dei famosi: I naufraghi

23:50 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:35 Il bambino senza gamba

01:30 Il bambino con la testa all’ingiù

Cine34

21:00 Chissà perché… capitano tutte a me

22:57 Vi racconto

23:08 Una ragione per vivere e una per morire

01:19 Tutti dentro

Focus

20:44 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:29 Strange evidence – PrimaTv

22:17 Strange Evidence

23:16 Unearthed – La storia dalle fondamenta

00:17 Unearthed – la storia dalle fondamenta

01:07 Antico Egitto: Cronache di un impero

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Mademoiselle Holmes

TOP Crime

20:15 The Closer

21:13 C.S.I. – Scena del crimine

23:03 Law & Order: Special Victims Unit

00:49 Va in onda la morte (perry mason)

Italia 2

20:08 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece

23:34 THE BIG BANG THEORY

DMAX

20:40 LBA Playoff (live)

23:10 WWE Raw

01:10 Colpo di fulmini

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1946. La nascita della Repubblica

21:10 Nel secolo breve – Enrico Fermi, una vita atomica

22:40 Volere votare

23:10 Telemaco – Nel nome della repubblica

23:25 Inferno nei mari – Il lungo viaggio

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:19 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

