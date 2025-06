Roma – In pochi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno condotto un’importante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti mirata nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata.

Blitz antidroga a Tor Bella Monaca e Tor Vergata: i dettagli su tutti gli arresti

In tale contesto è stato possibile arrestare in flagranza di reato 7 persone, gravemente indiziate del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, una per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato e a segnalare alla locale Prefettura un uomo per possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente ad uso personale.

In particolare, in via Arnaldo Brandizzi, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno sorpreso un 50enne italiano, domiciliato in via dell’Archeologia e con precedenti, sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un acquirente che è stato identificato e segnalato quale assuntore.

A seguito della successiva perquisizione personale è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina e della somma contante di 185 euro, in banconote di vario taglio.

Gli altri 6 arresti, tutti in flagranza, sono stati eseguiti nel quartiere di Tor Vergata, ed in particolare:

un 60enne è stato notato aggirarsi con fare sospetto, a bordo di un’autovettura a noleggio, in via Gallian, e a seguito del controllo è stato trovato in possesso di 13 dosi di crack e 25 di cocaina, nonché della somma contante di 80 euro;

un 19enne romano, notato aggirarsi con fare sospetto a bordo di un monopattino elettrico, è stato bloccato in via della Fontana del Finocchio con via Valderice, con addosso due panetti di hashish del peso di 70 grammi e della somma di 500 euro in contanti;

un cittadino albanese di 19 anni e un romano di 28, sono stati notati affiancarsi a bordo di due diverse autovetture, entrambe a noleggio, poi scambiarsi dai finestrini due pacchetti di sigarette, al cui interno i militari hanno poi rinvenuto, in uno 85 dosi di cocaina del peso di circa 42 grammi e nell’altro 80 dosi di crack del peso di circa 25 grammi, mentre nell’auto condotta dal 18enne i militari hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina e altre 5 di crack nonché la somma contante di 350 euro;

in via Cammarata, un romano di 44 anni, con precedenti, sorpreso a cedere una dose di cocaina in cambio di 20 euro, sotto la propria abitazione, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e 3 di hashish e della somma contante di 275 euro;

un altro 44enne romano, con precedenti, è stato invece controllato a bordo di una vettura a noleggio, in via Puccinelli, mentre si aggirava con fare sospetto, e a della perquisizione personale e veicolare, trovato in possesso di 4 dosi di cocaina e altre 4 dosi di crack, e della somma contante di 105 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

