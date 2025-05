Tor Bella Monaca, maltratta la moglie da anni: arrestato dopo un’aggressione

Roma – A seguito di una segnalazione giunta al numero di pronto intervento 112, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza un 37enne, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia, ai danni della moglie convivente.

I dettagli sulla vicenda

La vittima, una 46enne, ha denunciato all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri che poco prima l’uomo, al temine di una lite, scaturita per futili motivi, l’aveva strattonata ripetutamente, facendola urtare contro un mobile in vetro che le aveva provocato una ferita alla gamba sinistra. La donna è stata soccorsa e trasportata dal 118 presso il Policlinico di Tor Vergata dove è stata medicata e dimessa con alcuni giorni di prognosi.

L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma e successivamente presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare del divieto di avvicinamento. La donna, in sede di denuncia, ha anche riferito che tali condotte del marito andavano avanti da diversi anni, dal 2012 circa, e che non aveva mai presentato querela o richiesto l’intervento delle forze dell’ordine o fatto ricorso a cure mediche.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522