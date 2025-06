Roma, abbandono illecito di rifiuti a Fontana di Trevi: i controlli

Continua l’attività di controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, con particolare attenzione alle aree a maggior afflusso turistico.

I controlli della Polizia Locale di Roma Capitale

In due distinti episodi avvenuti in via del Lavatore, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, gli agenti del I Gruppo Centro Storico sono intervenuti nei confronti dei responsabili di gravi violazioni in materia ambientale.

Nel primo caso, avvenuto due giorni fa, un uomo, georgiano di 40 anni, è stato sorpreso mentre gettava calcinacci e materiali di risulta provenienti da lavori di ristrutturazione edilizia. L’uomo, dipendente di una ditta operante nella zona, è stato denunciato per violazione della normativa ambientale sullo smaltimento dei rifiuti speciali. Scattate sanzioni anche di natura amministrativa, oltre all’obbligo per la ditta a ripristinare le condizioni di decoro nell’area interessata.

Nella giornata di ieri, durante i consueti controlli per il contrasto dell’abusivismo commerciale, sempre nella zona di Fontana di Trevi, un’altra pattuglia del I Gruppo ha fermato due uomini, cittadini italiani di 33 e 53 anni, mentre abbandonavano decine di cassette di plastica per la frutta nei pressi del celebre monumento. Anche in questo caso, i responsabili sono stati sanzionati e obbligati alla rimozione dei rifiuti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.