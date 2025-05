Proseguono i controlli antiborseggio da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma, nei luoghi di maggiore afflusso, presso le fermate metropolitane e bus e a bordo dei mezzi pubblici, che nelle ultime 48 ore hanno arrestato 13 persone.

Roma, controlli antiborseggio: 13 arresti nelle ultime 48 ore, ecco tutti i dettagli

Due donne, entrambe rom, di 34 e 24 anni sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale dopo essere state sorprese all’interno della metropolitana “linea B”, mentre asportavano il portafoglio di un turista americano. In via del Lavatore, nei pressi di Fontana di Trevi, due Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, liberi dal servizio, dopo aver casualmente incrociato due cittadini cubani, di 35 e 41 anni, che già conoscevano per precedenti attività di polizia giudiziaria, hanno seguito i loro movimenti e li hanno bloccati subito dopo aver asportato con destrezza la borsa di una turista spagnola ai tavoli di un ristorante.

I Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato in flagranza di reato per concorso in furto aggravato due cittadini romeni, un ragazzo e una ragazza, di 24 e 20 anni, bloccati immediatamente dopo essersi impossessati con destrezza del portafogli di una turista giordana mentre, una minorenne non imputabile che era con loro è stata affidata ai genitori.

A Fontana di Trevi, i Carabinieri del Comando di Roma-piazza Venezia hanno arrestato due donne di etnia rom, di 19 e 23 anni, notate aggirarsi con fare sospetto tra i turisti, sono state bloccate subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli dalla borsa a tracolla di una turista indiana, dopo averla avvicinata da tergo, approfittando della calca presente davanti la nota fontana. Gli stessi Carabinieri del Comando di Roma-piazza Venezia hanno arrestato altre due giovanissime rom, notate aggirarsi con fare sospetto tra i turisti in via dei Crociferi, sono state bloccate subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli dalla tracolla di un turista danese, dopo averlo seguito e avvicinato da dietro mentre passeggiava.

I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un cittadino algerino di 61 anni, notato dagli operanti all’interno della metropolitana linea A, alla fermata “Termini”, dopo avere asportato il cellulare di un turista statunitense, per poi spintonare i militari, nel tentativo di guadagnare la fuga. Un cittadino cubano di 37 anni e un peruviano di 22 anni, notati aggirarsi con fare sospetto tra i turisti lungo le strade del centro, sono stati bloccati in via delle Muratte dai Carabinieri del Comando di Roma-piazza Venezia subito dopo aver asportato con destrezza il portafogli dalla borsetta di una turista italiana.

I Carabinieri della Stazione di Roma via Vittorio Veneto hanno arrestato due cittadini romeni di 30 e 20 anni, notati aggirarsi con fare sospetto tra i turisti lungo le strade del centro, sono stati bloccati in via delle Quattro Fontane subito dopo aver asportato con destrezza il portafoglio a un turista italiano.

Le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela presso i vari Comandi Stazione dei Carabinieri e la refurtiva recuperata è stata poi riconsegnata ad ognuna delle vittime. Gli arrestati sono stati condotti presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio per il rito direttissimo al termine del quale gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.