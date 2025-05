Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Don Matteo – S13E2 – Amore e rabbia

23:30 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Heysel 1985

23:10 Come ridevamo

00:15 Generazione Z

01:18 Meteo 2

01:20 I Lunatici

02:20 Speciale TG Sport: Ottavio Bottecchia, El furlan de fero

03:20 Casa Italia

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 29/05/2025

20:20 Faccende Complicate 2 – Guarda, sembrano capelli veri! – Ep. 9

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 29/05/2025

20:50 Un posto al sole – Puntata del 29/05/2025 EP6709

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi – Puntata del 29/05/2025

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Dritto e Rovescio

00:55 Drive up 2025

01:14 Galileo

Canale 5

20:00 TG5

20:36 Striscia la notizia –

21:34 Avanti un altro – prime time

23:40 L’ isola dei famosi s.s. c5

00:02 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 La fredda luce del giorno

23:18 Tenet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

TV8

20:00 Foodish – Anteprima

20:05 Foodish

21:15 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Comedy Match

20 — Venti

20:11 THE BIG BANG THEORY

21:09 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo

23:27 Greenland

01:43 Arrow

Rai 4

20:35 Criminal Minds XIII ep.21

21:20 Vesper

23:15 Prospect

00:57 Anica appuntamento al cinema

01:00 Criminal Minds XIII ep.21

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 Assassins

23:46 I 3 dell’operazione drago

01:41 Missione in oriente – il brutto americano

Rai 5

20:22 Overland 19 Le Indie di Overland – E7 – Kashmir terra di confine e conflitto

21:15 Rusalka (inaugurazione stagione Teatro S. Carlo)

00:07 Rock Legends: Elton John

00:31 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

Rai Movie

21:10 Il sapore del successo

22:55 Wasabi

00:25 Anica – Appuntamento al cinema

00:30 Mud

Rai Premium

21:20 Miss Merkel – Morte al castello

23:00 Tutto per la mia famiglia

00:35 Storie Italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo

Twentyseven

20:24 Monk

21:12 Vizi di famiglia

22:59 Flashdance

00:41 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:15 Foster – Un regalo inaspettato

22:45 Guerra e Pace

23:15 Alla scoperta dei Musei Vaticani

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:20 Diana – La storia segreta di Lady D

23:35 Adaline – L’eterna giovinezza

01:35 This Is Us

La 5

20:01 L’isola dei famosi: I naufraghi

20:06 The Family

21:10 L’ isola dei famosi

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il mio amico bisturi

22:40 Vite al limite

Cine34

21:00 Il capo dei capi

23:03 Testimone a rischio

00:52 A ruota libera

Focus

20:35 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà – PrimaTv

21:25 Unearthed – La storia dalle fondamenta – PrimaTv

22:13 Unearthed – la storia dalle fondamenta – PrimaTv

23:13 Freedom – Oltre il confine

Giallo

21:10 The Chelsea Detective

23:10 Le indagini di Roy Grace

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:17 The Closer

21:13 Found – PrimaTv

22:58 C.S.I. Miami

00:44 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 Unfriended: Dark Web

23:13 Tremors 3: Back to Perfection

DMAX

21:25 La febbre dell’oro: la sfida di Parker

00:10 Real Crash TV

01:55 Customer Wars

Rai Storia

20:05 Eventi Iconologie quotidiane. Leonardo da Vinci, ritratto di Ginevra Benci

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Croce e Gentile la Battaglia dei Manifesti – 29/05/2025

21:10 RAInchieste 1978 – Indagine sulla parapsicologia di Piero Angela (pt3)

22:10 a.C.d.C. L’epoca d’oro dei pirati dei Caraibi p.2 La Repubblica dei pirati

23:05 Italia viaggio nella bellezza La stravagante maniera. Palazzo Te e il genio di Giulio Romano

23:55 Pillole Argo I sogni proibiti

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Eventi Iconologie quotidiane. Rosalba Carriera, autoritratto con il ritratto della sorella

00:30 Passato e Presente – Croce e Gentile la Battaglia dei Manifesti

Mediaset Extra

21:11 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:21 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

