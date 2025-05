Valmontone – Dopo il successo straordinario del primo appuntamento, riservato principalmente alle scuole e capace di coinvolgere migliaia di studenti in un’esperienza fuori dall’ordinario tra attrazioni, incontri e attività formative, MagicLand ospita il secondo grande evento degli School Days.

Valmontone, tornano al MagicLand gli School Days … e questa volta l’esperienza è aperta a tutti! Appuntamento al 5 giugno

Un’edizione speciale, aperta a tutti e non solo agli istituti scolastici: la decisione nasce dalla volontà di rendere accessibile a chiunque un’esperienza educativa, immersiva e unica, capace di sensibilizzare su temi fondamentali come sicurezza stradale, legalità, violenza di genere, uso consapevole dei social, bullismo, cyberbullismo, e prevenzione delle dipendenze da alcol e droga.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Guardia Costiera: sono loro, insieme a una rete di Istituzioni e Associazioni, i protagonisti di una giornata che rappresenta un grande patto educativo rivolto a tutti i cittadini, grandi e piccoli.

Nel cuore dell’Anno Giubilare, MagicLand si conferma la più grande “Scuola senza Pareti” d’Italia, trasformando ogni angolo del parco in un vero e proprio campus a cielo aperto, dove il sapere si apprende attraverso laboratori, esperienze interattive, incontri diretti e attività pensate per lasciare un segno profondo nelle nuove generazioni.

Un evento unico nel suo genere, che ha già conquistato scuole provenienti da ogni parte d’Italia e che ora è accessibile anche al pubblico, per offrire a chiunque l’opportunità di partecipare a un’esperienza capace di unire divertimento, emozione e formazione.

“La presenza così significativa delle Forze dell’Ordine non solo offre contenuti di altissimo valore educativo, ma trasmette anche fiducia, ascolto e autorevolezza ai ragazzi. È un’occasione di incontro tra chi ogni giorno si impegna per la sicurezza del Paese e chi ne rappresenta il futuro. Non è una semplice giornata al parco, ma un’esperienza di crescita concreta e profonda”, afferma Milena Pagani, Responsabile Commerciale e Direttore Tecnico del Tour Operator di MagicLand nonché ideatrice e responsabile del progetto School Days “Abbiamo costruito un format in cui i giovani possano sentirsi accolti, stimolati e coinvolti, perché oggi più che mai serve offrire loro strumenti solidi, esempi positivi e contesti autentici in cui imparare a orientarsi nel mondo”.

Un progetto condiviso, una missione educativa comune

L’evento ruota attorno al tema “Sicurezza, Legalità e Ambiente”, con 26 progetti didattici riservati esclusivamente alle scuole e decine di attività dimostrative, laboratori esperienziali, talk e incontri aperti a tutti i visitatori. A rendere possibile questa giornata straordinaria è una solida rete interistituzionale che coinvolge, oltre alle Forze dell’Ordine, anche l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets., Fare Ambiente, la Federazione Motociclistica Italiana, G.Eco, Space 42, Il Regno di Babbo Natale e numerose realtà del territorio.

“L’Arma dei Carabinieri è orgogliosa di partecipare a questa importante iniziativa con MagicLand, che coinvolge migliaia di giovani, veri protagonisti del nostro futuro. Nel corso della prima giornata, il 21 maggio, oltre un migliaio di ragazzi hanno scelto di partecipare ai momenti dedicati all’Arma, che includono contributi informativi e spettacolari esercitazioni pratiche a cura dei nostri reparti speciali: il RIS, il NAS e l’Unità Cinofila. I giovani hanno avuto l’opportunità di assistere da vicino alle tecniche di rilevamento delle impronte digitali, oppure di osservare i nostri cani addestrati all’opera nella ricerca di sostanze stupefacenti. Un’occasione unica per conoscere da vicino le competenze e i valori che contraddistinguono il servizio dell’Arma al fianco dei cittadini”, commenta il Capitano Vittorio Tommaso De Lisa, Comandante della compagnia dei Carabinieri di Colleferro.

E a conclusione della prima giornata di School Days, Giorgia Colapicchioni, Assistente Capo Coordinatore Questura di Roma, Polizia di Stato, afferma: “La Polizia di Stato oggi è presente a MagicLand per celebrare, insieme ai ragazzi del territorio, la conclusione dell’anno scolastico. Un momento di festa che rappresenta anche la tappa finale di un lungo percorso condiviso: durante l’anno, infatti, abbiamo incontrato migliaia di studenti nelle scuole di Roma e provincia, promuovendo la cultura della legalità e affrontando temi fondamentali come il bullismo, il cyberbullismo, l’uso consapevole della rete, la sicurezza a bordo dei treni e, soprattutto, la sicurezza stradale. Oggi siamo qui per festeggiare, ma anche per rinnovare il nostro impegno al fianco delle nuove generazioni”.

Il 5 giugno MagicLand sarà di nuovo il teatro di un evento educativo e formativo senza precedenti, in cui le Forze dell’Ordine incontrano non solo le scuole, ma anche famiglie, giovani e cittadini, non in aula, ma nella dimensione autentica del dialogo, dell’ascolto e della condivisione.

Un’occasione imperdibile per rafforzare insieme i valori della cittadinanza attiva, della consapevolezza e della legalità, in modo concreto, emozionante e coinvolgente.

Tra le scuole che hanno partecipato con entusiasmo al primo appuntamento degli School Days, il 21 maggio, la Scuola Paritaria Maddalena di Canossa di Catania, l’I.C. Via Acquaroni di Roma, La Salle di Roma, l’I.C. Cave di Roma, l’Istituto Paritario Santa Croce di Gragnano (NA), l’I.C. Madre Teresa di Calcutta di Valmontone (RM), l’Istituto Divino Amore di Roma, l’I.C. XXV Aprile di Civita Castellana (VT), la Scuola Paritaria Asilo Pio XI di Tagliacozzo (AQ), l’I.C. Paolo Borsellino di Montecompatri (RM), l’Istituto Maria SS. Di Casaluce (CE), l’I.C. Segni di Roma, il CFP – Centro di formazione professionale di Cassino (FR), Ente Provinciale Frosinone Formazione e Lavoro (FR)

Biglietti e modalità di partecipazione

Scuole e gruppi: €10 a persona prenotando a booking@magicland.it

Pubblico individuale: €14,90 (acquistabili online su magicland.it)

Il biglietto include l’accesso alle attrazioni del parco, dimostrazioni speciali, esibizioni, incontri educativi e attività interattive lungo tutta la giornata.