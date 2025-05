Valmontone, grande successo agli incontri con i Carabinieri per l’evento “School Days 2025”

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro in collaborazione con quelli del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Roma, del N.A.S. Carabinieri di Roma, del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria e dall’Associazione per la Cura delle Dipendenze Patologiche (ACuDiPa), hanno tenuto quattro conferenze, rivolte agli studenti di tre Istituti Comprensivi “Madre Teresa di Calcutta” (Valmontone), “Don Milani” (Guidonia) e “Anzio II” (Anzio), di due Istituti Paritari “La Salle” (Roma) e “Santa Croce” (Gragnano-NA) e del Centro di Formazione Professionale di Cassino (FR).

Gli incontri

Gli incontri si sono tenuti nell’ambito dell’evento “School Days 2025”, organizzato dalla Direzione del Parco Giochi “Magicland” di Valmontone, anche con l’Arma dei Carabinieri, per accrescere nei giovani la cultura della legalità e favorire, attraverso una reciproca conoscenza, il rispetto consapevole delle regole anche in ambiente virtuale e per mettere in guardia i ragazzi dall’adescamento online o dal furto di dati personali sul web.

Due delle quattro conferenze sono state tenute – all’interno del “Gran Teatro” – dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Colleferro, dal Comandante della Stazione di Valmontone e dalla Dott.ssa Sara Nocera, Emergency Supporter, rappresentante dell’Associazione ACuDiPa ed hanno riguardato i temi del bullismo e cyberbullismo, l’abuso di alcol e le conseguenze connesse all’utilizzo di sostanze stupefacenti (con percorsi alcool e droga a cui hanno preso parte numerosi studenti che hanno partecipato attivamente con numerose domande).

Successivamente i militari del Nucleo Cinofili hanno eseguito diverse simulazioni di occultamento di sostanza stupefacente, tutti svelati grazie al fiuto di “AX”, un pastore tedesco di 3 anni, che è riuscito a catturare l’attenzione di tutti i bambini/studenti.

Le altre due conferenze tenute da personale del R.I.S. Carabinieri di Roma hanno riguardato i rischi del web (cyberbullismo, truffe online, revenge porn, adescamento di minori) e l’esame della scena del crimine, quest’ultima illustrata attraverso l’esempio di alcuni casi reali, è seguita una esercitazione pratica in cui i ragazzi hanno materialmente prima esaltato e poi rilevato le loro impronte lasciate su un foglio di carta e su una bottiglia.

Molta attenzione è stata mostrata dai ragazzi anche per i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma (NAS) che hanno illustrato il fenomeno della contraffazione dei prodotti agroalimentari “made in Italy” oltre all’impiego operativo di un drone in dotazione.

Grande curiosità ha suscitato anche l’esposizione dei mezzi del Nucleo Radiomobile, tra cui la Giulia Quadrifoglio Verde, la Tonale e la motocicletta MV Agusta F4, donata all’Arma nel 2014 in occasione del Bicentenario.

All’attività hanno preso parte oltre 1.000 studenti, testimoniando il grande successo dell’iniziativa e l’importanza di un momento formativo in cui i giovani sono i veri protagonisti.