Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Le indagini di Lolita Lobosco – S3E4 – Un brutto affare

23:45 TG1 Sera

23:50 Speciale Tg1 – Il rischio dell’azzardo

01:00 Cinematografo – Speciale Festival di Cannes

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S. S22E13 – Sangue cattivo

21:50 N.C.I.S. Origins S1E13 – Monsoni

22:45 La Domenica Sportiva… al 90°

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Report

23:15 Inimitabili – Curzio Malaparte

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:23 Zona bianca

00:57 La grande partita

Canale 5

20:01 TG5

20:37 Paperissima Sprint

21:28 La notte nel cuore – PrimaTv

00:07 Pressing

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Sarabanda celebrity

00:06 Come ti spaccio la famiglia

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole – Domenica

21:15 Adaline – L’eterna giovinezza

23:15 Diana – La storia segreta di Lady D

01:20 Tg La7

01:30 ArtBox

TV8

20:15 F1 Podio

20:30 F1 Paddock Live Post Gara

21:00 Senna

23:00 Casino Royale

NOVE

21:30 Che tempo che fa

20 — Venti

21:05 The Next Three Days

23:32 Mr. Nice Guy

01:22 Arrow

Rai 4

20:33 Fire Country S1E19 Il Nuovo Arrivato

21:21 The Stranger

23:21 The Nightwatcher

Iris

21:13 Argo

23:26 The Crossing – Oltre il confine

01:23 Viaggio in paradiso

Rai 5

20:06 Rai News Giorno

20:09 Rai 5 Classic Puntata 27

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E13 – Trapani, nave dipinta su mare di smalto

22:09 Paradisi da salvare – S1E4 Le Isole Bijagos

23:03 I villeggianti

Rai Movie

21:10 Wasabi

22:45 Last Knights

00:40 Lawrence d’Arabia

Rai Premium

20:25 Ognuno è perfetto S1E4

21:20 Sognando… Ballando con le stelle – Puntata del 23/05/2025

00:25 La Squadra – S6E10

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Elle

23:50 The Deuce – La via del porno

01:00 Naked

Twentyseven

20:29 Monk

21:17 Beetlejuice – Spiritello porcello

23:03 Non è mai troppo tardi

00:47 Hazzard

01:40 Agenzia rockford

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Padre Pio – Tra cielo e terra

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti

23:10 Miss Marple – Sento i pollici che prudono

01:00 Boston Legal

La 5

20:08 The Family

21:10 Un amore improvviso

22:47 Storie non ordinarie di famiglie non ordinarie

Real Time

20:15 Casa a prima vista

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Ma cosa ci dice il cervello

22:58 Forever Young

00:45 Sconnessi

Focus

20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:26 Freedom – Oltre il confine

00:23 Battaglie animali

01:28 Extreme animals

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:20 The Closer

21:16 Perry Mason: Omicidio sull’asfalto

23:10 Maigret e l’affittacamere

Italia 2

20:25 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:15 Nightmare – Dal profondo della notte

DMAX

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:10 Avamposti – Nucleo Operativo

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Tito Forcellese

20:30 Passato e Presente – Giovanni Pirelli, l’erede ribelle – 05/03/2024

21:10 Gli occhi di Tammy Faye

23:10 Diario civile. Pietro Scaglione – La prima vittima

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Eventi Iconologie quotidiane. Cappella di San Silvestro, Monastero dei Santi Quattro Coronati a Roma

Mediaset Extra

21:14 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:24 L’ isola dei famosi

Foto di repertorio