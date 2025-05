Era conosciuto come “ladro della legge”, espressione che, nel gergo criminale sovietico, indica un membro di alto rango della criminalità organizzata. L’uomo, un quarantaquattrenne di origini georgiane, ricercato dal settembre 2023 in campo internazionale per i reati di associazione a delinquere ed evasione, è stato arrestato all’aeroporto di Ciampino dagli agenti della Squadra Mobile capitolina.

L’arresto all’Aeroporto di Ciampino

Forte dello status “sacro” che si era guadagnato all’interno della gerarchia mafiosa, aveva coordinato la commissione di crimini mercenari nella città di Odessa e nella sua regione, coinvolgendo nella propria sfera di influenza numerosi adepti. Su mandato del “boss”, i suoi fidati sarebbero arrivati, nell’agosto del 2021, ad estorcere 350.000 dollari dietro la minaccia di omicidio.

Il suo ruolo all’interno della gerarchia dei membri della “società dei ladri” gli era costato due provvedimenti di cattura in campo internazionale.

La sua latitanza ha subito una battuta d’arresto ieri mattina, quando l’uomo è stato intercettato dagli agenti della Squadra Mobile all’Aeroporto di Ciampino, a bordo di un’auto con targa tedesca.

All’esito di un’operazione svolta in sinergia con la Polizia di Frontiera e coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il quarantaquattrenne è stato associato al carcere di Regina Coeli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

