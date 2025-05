Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Con il cuore nel nome di Francesco

23:55 TG1 Sera

00:00 Ciao Maschio

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S7E11 – Il rifugio

22:10 F.B.I. International S4E11 – Veritas Fidelis

23:00 90°… del Sabato

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:44 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Blob 29/05/1985 – Speciale Heysel

20:15 Un Alieno in Patria

21:20 Sapiens, un solo pianeta

23:50 TG3 Mondo

00:15 TG3 Agenda del Mondo

00:20 Meteo 3

00:25 Spes – Puntata del 24/05/2025

01:25 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:31 Pele’

23:53 Confessione reporter

01:06 Tutti contro tutti

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Andrea Bocelli 30: The celebration

00:16 Speciale Tg5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 Transformers – Il risveglio – PrimaTv

23:59 Il Signore degli anelli – La compagnia dell’anello

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

23:30 Uozzap Collezione

00:15 Tg La7

TV8

20:30 F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint

20:50 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:35 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:55 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

20:05 I migliori Fratelli di Crozza

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:08 THE BIG BANG THEORY

21:00 Mr. Nice Guy

22:50 Godzilla II – King of the Monsters

01:23 Arrow

Rai 4

20:32 Coroner S3E7 Episodio 7

21:20 Man On Fire – Il fuoco della vendetta

23:49 The Roundup: Punishment

01:40 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Spy

23:43 Colpevole d’omicidio

01:52 Cortesie per gli ospiti

Rai 5

21:15 Pignasecca e Pignaverde (2025)

22:50 Progetto Cechov, Il Documentario

23:31 Thelonious Monk e Pannonica: un racconto americano

00:26 Aznavour By Charles

Rai Movie

21:10 I fratelli De Filippo

23:40 The Wolf of Wall Street

Rai Premium

21:20 Libera – S1E1 – In claris non fit interpretatio

22:15 Libera – S1E2 – Homo faber fortunae suae

23:10 Gerri – S1E3 – Angelo che sei il mio custode

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Casa di piacere

23:15 Desideri, voglie pazze di tre insaziabili ragazze

00:45 Sex School

01:30 Hardcore: Larry Flynt, il re dello scandalo

Twentyseven

20:25 Monk

21:18 Non è mai troppo tardi

23:13 Un milione di modi per morire nel West

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Flicka – Uno spirito libero

22:50 Loving – L’amore deve nascere libero

00:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Risvegli

23:25 Memorie di una geisha

La 5

20:09 La rosa della vendetta

21:10 Inga Lindstrom – Il ritorno di Ellen

23:03 X-style

23:41 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 L’insegnante va in collegio

23:17 Il vizio di famiglia

00:52 Vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono

Focus

20:31 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 I grandi enigmi della storia – PrimaTv

22:25 I grandi enigmi della storia

23:44 Primo indiziato: La terra!

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Jacobs: un veterinario per agente

01:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:14 The Closer

21:13 Maigret e l’affittacamere

Italia 2

20:15 Mom

21:15 Nightmare – Dal profondo della notte

23:12 Smiley

DMAX

20:10 Banco dei pugni

20:40 LBA Serie A

22:55 Indagini paranormali con Josh Gates

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Ritanna Armeni

20:30 Passato e Presente – Nabucco. L’opera e il mito – 05/12/2023

21:10 In nome della legge

22:45 Frammenti di un discorso morale – Falcone e Borsellino, la tv, le parole

23:25 Roma. Eterno cambiamento

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:07 Isola dei famosi (l) : i naufraghi

21:17 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

Foto di repertorio