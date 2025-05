Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 maggio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 maggio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 maggio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Gerri – S1E3 – Angelo che sei il mio custode

23:30 Cose Nostre

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose Nostre

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Audiscion

23:30 90°… del Lunedì

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Faccende Complicate 2 – Cos’è la destra, cos’è la sinistra, cos’è il centro – Ep. 1

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6701

21:20 Lo stato delle cose

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG- Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera

21:24 Quarta Repubblica

Canale 5

20:01 TG5

20:39 Striscia la notizia

21:35 Il Volo – Tutti per uno

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:27 FBI: Most Wanted – PrimaTv

00:02 Sport mediaset monday night –

00:38 E-Planet

01:11 Drive Up

01:48 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 100 Minuti

23:15 150 milligrammi

01:50 Otto e mezzo

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:00 GialappaShow – Anteprima

NOVE

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Little Big Italy

01:00 Nudi e crudi

20 — Venti

20:11 THE BIG BANG THEORY

21:08 Stolen

23:06 Io vi troverò

01:00 Arrow

Rai 4

20:34 Criminal Minds XIII ep.13

21:22 The Roundup: Punishment

23:12 Déjà Vu – Corsa contro il tempo

01:21 Anica appuntamento al cinema

01:24 Criminal Minds XIII ep.13

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 Il curioso caso di Benjamin Button

00:36 Note di cinema

01:00 Segreti

Rai 5

20:03 Rai News Giorno

20:05 Art Night in pillole – Puntata 3

20:09 Rai 5 Classic – Puntata 52

20:22 Overland L’estremo Sud – Est asiatico tra mare e terra – E7 Myanmar

21:14 Opera senza autore

00:18 Movie Mag – Puntata del 14/05/2025

00:45 Rock Legends: The Clash

Rai Movie

21:10 Geronimo!

23:00 Il piccolo grande uomo

01:35 Hannah e le sue sorelle

Rai Premium

20:20 Il Restauratore – S2E10 – Una preziosa verità

21:20 Non preoccuparti delle piccole cose

22:55 Il commissario Dupin – S1E6 – Morti misteriose

00:35 Storie italiane

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Mr. & Mrs. Smith

23:25 Il Trono di Spade

Twentyseven

20:20 Monk

21:18 Bugiardo bugiardo

23:07 The new world – il nuovo mondo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 In the beginning – In principio era

00:20 Indagine ai confini del sacro

00:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:15 How I Met Your Mother

21:15 Memorie di una geisha

23:50 Swimming Pool

01:50 This Is Us

La 5

20:10 Uomini e donne

21:38 La scelta – The Choice

23:46 Storie non ordinarie – di famiglie – PrimaTv

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:35 La testa di mio figlio continua a crescere

01:30 Il bambino senza volto

Cine34

21:00 Bomber

23:05 Vi racconto

23:15 Il merlo maschio

01:25 Quando le donne avevano la coda

Focus

20:38 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà- PrimaTv

21:27 Strange evidence – PrimaTv

22:15 Strange Evidence

23:17 Storie segrete

00:21 I disastri che hanno cambiato il mondo

01:13 Clima pazzo, pazzo clima

01:58 Secrets In The Jungle – Strane scoperte nel profondo della giungla

Giallo

21:10 Astrid et Raphaelle

23:20 Capitaine Marleau

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:14 The Closer

21:14 C.S.I. – Scena del crimine

23:08 C.S.I. Miami

01:06 La bara di vetro (perry mason)

Italia 2

20:31 Due uomini e 1/2

21:25 One Piece – PrimaTv

23:33 THE BIG BANG THEORY

01:48 One Piece

DMAX

20:40 LBA Serie A

23:10 WWE Raw

01:15 Real Crash TV: World Edition

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1975 La riforma del diritto di famiglia

21:10 Italia viaggio nella bellezza – Il Papa e l’architetto. L’ideale in Castro e Pienza

22:05 Storia delle nostre città – Oristano – 06/03/2023

22:55 Inferno nei mari: Missione Royal Navy

23:45 R.A.M. Italian Chapel

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:24 L’Isola dei Famosi – Extended Edition – PrimaTv

01:18 L’Isola dei Famosi – Extended Edition

