Colleferro. Le ragioni del Sì per il voto al Referendum dell’8 e 9 giugno

Giovedì 22 maggio alle ore 18 presso il Mercato coperto di via Sobrero 1 a Colleferro, si terrà un incontro pubblico per spiegare le ragioni del Sì per il voto al prossimo referendum previsto per i giorni 8 e 9 giugno.

I dettagli sull’incontro: interverranno 7 sindaci della Valle del Sacco e dei Monti Lepini

Coordinatore dell’appuntamento sarà Ettore Pucinischi Segretario generale Spi CGIL Valle del Sacco. Introdurrà l’incontro Claudia Bella, Segretaria generale CdLT Rom sud Pomezia Castelli.

Saranno presenti: Silvia Carocci sindaca di Artena, Pierluigi Sanna sindaco di Colleferro, Ivan Ferrari sindaco di Gavignano, Danilo Giovannoli sindaco di Labico, Sandro Onorati sindaco di Montelanico, Domenico Alfieri sindaco di Paliano e Pierluigi Pizzuti vice sindaco di Valmontone.

Le conclusioni saranno affidate a Natale Di Cola Segretario generale CGIL Roma e Lazio.

Maggiori info anche nella locandina in evidenza

